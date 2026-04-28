Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da ga je Iran obavestio da je zemlja u stanju kolapsa.

U objavi se dodaje da Iran zahteva da se Ormuski moreuz otvori što je pre moguće dok pokušava da reši situaciju sa rukovodstvom, a objava potiče sa platforme Truth Social.

„Iran nas je upravo obavestio da je u 'stanju kolapsa'. Žele da 'otvorimo Ormuski moreuz' što je pre moguće dok oni pokušavaju da reše svoju situaciju sa vođstvom (u čemu verujem da će uspeti!).