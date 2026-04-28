Ukrajina je oborila više od 33.000 ruskih dronovakoristeći dronove presretače u martu, što je najveći mesečni broj od početka ruske invazije 2022. godine., objavio je danas na Telegramu ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov.

Istovremeno, ukrajinski dronovi dugog dometa, razvijeni u zemlji, pogodili su rusku rafineriju nafte i terminal na Crnom moru po treći put za manje od dve nedelje.

Jačanje odbrambenih i ofanzivnih sposobnosti

Ukrajina je razvila najsavremeniju, u borbi dokazano dokazanu tehnologiju dronova, koja se pokazala ključnom u odbrani od mnogo veće ruske vojske i privukla je vojno interesovanje širom sveta. Prema rečima ukrajinskih zvaničnika, dronove presretače, kao deo sveobuhvatnog sistema protivvazdušne odbrane, sada traže zemlje Bliskog istoka i Persijskog zaliva usred rata sa Iranom.

Ministar odbrane Mihailo Fedorov je u ponedeljak uveče objavio na Telegramu da Ukrajina povećava isporuke dronova presretača kako bi sprečila ruske vazdušne napade i da je vojska uvela novu komandu unutar vazduhoplovnih snaga kako bi ojačala te kapacitete.

Ofanzivne sposobnosti su takođe poboljšane, a Ministarstvo odbrane je u utorak saopštilo da su ukrajinske snage više nego udvostručile domet svojih dubinskih udara od početka ruske invazije. Tada su mogle da ciljaju vojne ciljeve na udaljenosti od oko 630 kilometara, dok sada, prema saopštenju za štampu, dosežu ciljeve do 1.750 kilometara iza neprijateljskih linija.

To poboljšanje je omogućilo Ukrajini da pogodi ruska naftna postrojenja koja obezbeđuju ključne prihode za ratne napore Moskve, kao i proizvodne postrojenja koja snabdevaju ruske oružane snage. Ukrajinske snage za bespilotne sisteme izvestile su u utorak da su po treći put ovog meseca pogodile rusku rafineriju nafte u crnomorskoj luci Tuapse, u koordinisanoj operaciji više grana odbrambenih i bezbednosnih službi.

Dva ranija napada su uništila 24 rezervoara za naftu i oštetila četiri, ali te tvrdnje nisu mogle biti nezavisno potvrđene. U utorak je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je protivvazdušna odbrana presrela 186 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, anektiranog Krima i Crnog i Azovskog mora.