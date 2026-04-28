Rusko političko rukovodstvo planira dalje ofanzivne operacije i sprema se da uključi više ljudstva, uključujući i proširivanje procesa mobilizacije unutar zemlje, izjavio je ukrajinski predsednik predsednik Volodimir Zelenski posle izveštaja načelnika Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine Olega Ivaščenka.

"Dobili smo konkretne dokumente od ruskog Generalštaba koji potvrđuju da sami okupatori priznaju svoju nesposobnost da ispune zadatke koje im je postavilo političko rukovodstvo. Ukrajinske odbrambene snage obezbeđuju uništenje ofanzivnog potencijala ruske vojske, a nepopravljivi gubici među okupatorima već se približavaju 60 odsto ukupnih gubitaka", citira Ukrinform objavu Zelenskog na Fejsbuku.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Uprkos tome, dodao je Zelenski, "rusko političko rukovodstvo planira dalje ofanzivne operacije i sprema se da uključi više ljudstva, uključujući i proširivanje procesa mobilizacije unutar Rusije“.

Prema njegovim rečima, zadatak Ukrajine je da "dodatno poveća udeo nepopravljivih gubitaka među okupatorima, intenzivira raspoređivanje dronova duž linije fronta" i proširi "sankcije dugog dometa" usmerene na rusku proizvodnju oružja i naftni sektor.

"Takođe ćemo obavestiti naše partnere o kontinuiranom razvoju planova za operacije protiv zemalja NATO u Moskvi, kao i o pokušajima da se Belorusija dublje uključi u sprovođenje ciljeva Rusije“, dodao je Zelenski.

Prema ranijim izveštajima Ukrinforma, Rusija planira da regrutuje oko 20.000 stranih državljana, uključujući migrante, u svoju vojsku 2026. godine.

Kurir.rs/Ukrinform

