Američki marinci iz 31. pomorske ekspedicione jedinice u Arapskom moruprivremeno su zaplenili, a zatim pustili na slobodu brod „Blu Star III“ zbog sumnje da plovi ka Iranu.

Ovaj incident se dešava u okviru američke blokade iranskih luka, saopštila je Centralna komanda SAD (CENTCOM) na platformi X.

„Američke snage su oslobodile brod nakon pretrage i potvrde da njegovo putovanje nije uključivalo ulazak u iransku luku“, saopštio je CENTKOM, dodajući: „Do danas je 39 brodova preusmereno kako bi se osiguralo sprovođenje blokade“.

Načelnik Združenog generalštaba, general Den Kejn, rekao je prošle nedelje na konferenciji za novinare u Pentagonu da su Sjedinjene Države zaplenile najmanje tri broda koja su ostala u američkom nadzoru.

To su brodovi „M/V Tuska“, „M/T Tifani“ i „M/T Madžestik X“.