Pripadnici 3. armijskog korpusa Oružanih snaga Ukrajine sproveli su specifičnu četvoročasovnu operaciju spasavanja hodajućim robotom kako bi izvukli 77-godišnju ženu iz zone borbenih dejstava na istoku zemlje, objavili su ukrajinski i zapadni mediji.

Operacija je počela nakon što su operateri dronova 60. mehanizovane brigade, preletevši Limanski pravac u Donjeckoj oblasti, uočili stariju osobu koja se sa teškoćama kreće putem koji je bio potpuno uništen kraterima od granata i prekriven telima poginulih meštana. S obzirom na to da se žena nalazila u sivoj zoni, području pod stalnim granatiranjem i stalnom pretnjom ruskih dronova, gde je klasična evakuacija ljudi bila fizički nemoguća, komanda je aktivirala jedinicu bespilotnih kopnenih sistema „Cerberus“.

Vojnici su operaciji pristupili sa oprezom kako ne bi uplašili ženu koja se kretala sporo, pogrbljena i uz pomoć dva štapa. Na robotsku platformu postavili su ćebe i poruku sa jasnim uputstvima: „Bako, sedi!“ i pratili njenu reakciju. Snimci iz vazduha i kamere na samom robotu zabeležili su trenutak kada se žena približila mašini, pročitala poruku i mučila se da se popne na platformu. Robot se zatim četiri sata probijao kroz opasno područje, pod stalnim rizikom od neprijateljske vatre, kako bi stigao do bezbedne pozicije. Nakon što je transport robota završen, ženu je dočekao vojnik iz 1. mehanizovanog bataljona koji joj je pomogao da se iskrca, nakon čega je oklopnim vozilom prevezena na sigurno i predata predstavnicima brigade.

Tokom iste operacije, dronovi su iz vazduha navodili još tri civila koji su peške napuštali zonu sukoba. Spasena žena je izjavila da je živela u svojoj kući 53 godine, sve dok nije potpuno uništena u nedavnim borbama. Ovaj incident živopisno ilustruje brzu transformaciju ukrajinske vojske ka masovnoj upotrebi robotskih sistema, odnosno bespilotnih kopnenih vozila.

Prema zvaničnim podacima, ovi sistemi su samo u martu 2026. godine izvršili više od 9.000 misija, uključujući logistiku, postavljanje mina i evakuaciju ranjenika. Tehnološki razvoj trenutno ide u nekoliko ključnih pravaca koji fundamentalno menjaju liniju fronta na bojištu.

Razvijaju se teški multikopteri i roboti sa ravnim platformama koji mogu da transportuju ljudstvo iz područja prezasićenih neprijateljskim dronovima, gde bi slanje ambulantnog vozila značilo siguran gubitak posade.

Primer robotskog mitraljeza Brauning kalibra 12,7 mm, koji je opremljen daljinski upravljanom kupolom kapaciteta 300 metaka, demonstrira sposobnost sistema da samostalno drži pešadijske položaje nedeljama i da obezbeđuje preciznu vatru čak i u ekstremnim uslovima. Strategija predviđa da bi robotski sistemi uskoro mogli da preuzmu do 30 odsto pešadijskih misija, sa dugoročnim ciljem povećanja ovog udela na 80 odsto kako bi se minimizirali ljudski gubici.

Ova promena u ratovanju omogućava izvođenje operacija koje su se ranije smatrale nemogućim, čineći bespilotne sisteme ključnim faktorom u očuvanju života u najopasnijim zonama bojišta.