Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je svojim saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, objavio je Volstrit žurnal (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike.

Na nedavnim sastancima, Tramp je odlučio da nastavi da vrši pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte blokiranjem isporuke do i iz njegovih luka, navodi se u izveštaju, uz napomenu da je razmatrao i druge opcije, uključujući nastavak bombardovanja ili napuštanje sukoba, kao nosioce većeg rizika od održavanja blokade.

Rojters nije mogao odmah da potvrdi izveštaj. Juče je objavljeno da je Iran predložio Sjedinjenim Državama da ponovo otvore Ormuski moreuz i okončaju rat, ali se Trampu taj predlog nije dopao.

Trampove izjave se suočavaju sa sve većim kritikama

On je na svom nalogu na društvenim mrežama Truth Social objavio da ga je Iran obavestio da je zemlja u stanju kolapsa. U objavi se dodaje da Iran zahteva da se Ormuski moreuz otvori što je pre moguće dok pokušava da reši situaciju sa rukovodstvom.

„Iran nas je upravo obavestio da je u 'stanju kolapsa'. Žele da 'otvorimo Ormuski moreuz' što je pre moguće dok oni pokušavaju da reše svoju situaciju sa vođstvom (u čemu verujem da će uspeti!)., objavio je.

Trampove izjave se suočavaju sa sve većim kritikama. Podsetimo se da je nemački kancelar Fridrih Merc ocenio da su SAD „ponižene“ od strane Irana, sugerišući da Teheran nadmudruje Trampovu administraciju u zastalim pregovorima.

Napadi na Teheran u Iranu

Iranski zvaničnici su prekjuče objavili detalje predloga

Najnovija anketa Ipsosa takođe je pokazala da je podrška američkom predsedniku pala na najniži nivo njegovog trenutnog mandata jer su Amerikanci sve nezadovoljniji rastućim troškovima života i nepopularnim ratom sa Iranom.

Prosečne cene goriva u Sjedinjenim Državama takođe su porasle na najviši nivo od početka rata sa Iranom, usred strahova od produžene energetske krize, dok se čini da su Vašington i Teheran u pat poziciji oko predloga o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i okončanju dvomesečnog zastoja.

Iranski zvaničnici su prekjuče objavili detalje višestepenog predloga koji je Teheran navodno poslao Vašingtonu. Prema ovom planu, prvo bi se pregovaralo o otvaranju Ormuskog moreuza, dok bi osetljivo pitanje obogaćivanja uranijuma od strane Irana bilo ostavljeno po strani dok se ne završi rat i ne reše sporovi oko pomorskog saobraćaja u Zalivu, piše Rojters.

Vašington mora da odustane od svojih nezakonitih i iracionalnih zahteva

Prvi korak bi bio da SAD i Izrael obustave napad i garantuju da ga neće nastaviti. U drugoj fazi, obe strane bi ukinule blokade Ormuskog moreuza. Ovo bi oslobodilo trgovinu kroz jednu od ključnih svetskih brodskih ruta, koju Iran želi ponovo da otvori pod svojom kontrolom.

Konačno, treći korak uključuje pregovore o iranskom nuklearnom programu, pri čemu Teheran traži priznanje SAD za njegovo pravo na obogaćivanje uranijuma. Portparol iranskog Ministarstva odbrane Reza Talaei-Nik je juče takođe rekao da Vašington „mora da odustane od svojih nezakonitih i iracionalnih zahteva“. Tramp je, treba podsetiti, rekao da mu se plan ne dopada.

Takođe je izjavio da trenutno radi sa Iranom ono što su, po njegovom mišljenju, druge zemlje i predsednici trebali da urade davno. „Radim nešto sa Iranom upravo sada što su druge zemlje ili predsednici trebali da urade davno“, rekao je na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.