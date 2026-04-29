Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina nastaviti da povećava domet napada na Rusiju, objavivši video snimak napada na metu udaljenu više od 1.500 kilometara.

Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala napade unutar Rusije, ciljajući rafinerije nafte, skladišta i luke kako bi onesposobila najveći izvor finansiranja ukrajinskog rata, dok globalne cene rastu zbog rata u Iranu.

Zelenski je u objavi na X Network rekao da je ukrajinska služba bezbednosti izvestila o uspešnom napadu duboko u Rusiji, nazvavši to „novom fazom u korišćenju ukrajinskog oružja za ograničavanje ruskog ratnog potencijala“.

Ukrajinski predsednik je objavio video snimak na kojem se vidi dim kako se diže u nebo, ali nije identifikovao pogođenu metu. „Udaljenost vazdušnom linijom je veća od 1.500 kilometara. Nastavićemo da proširujemo ove domete“, rekao je.

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) kasnije je objavila da su njeni dronovi tokom noći pogodili rusku naftnu pumpnu stanicu u blizini grada Perma, oko 1.500 kilometara od Ukrajine.

U utorak je napad ukrajinskog drona izazvao veliki požar u ruskoj rafineriji nafte u crnomorskoj luci Tuapse, treći takav napad za manje od dve nedelje. Ruski predsednik Vladimir Putin opisao je napad kao dokaz čestih ukrajinskih napada na civilne mete.

Ukrajinsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je od 2022. godine, kada je Rusija pokrenula opštu invaziju, Ukrajina povećala domet svojih napada na Rusiju za 170 odsto.

Od invazije 2022. godine, Ukrajina je nagomilala zalihe domaćeg oružja dugog dometa. U februaru su ukrajinski dronovi pogodili rafineriju Uhtu u ruskom regionu Komi, oko 1.750 kilometara od ukrajinske granice, saopštili su regionalni zvaničnici.

„Važno je da svaki napad smanjuje mogućnosti ruske vojne industrije, logistike i izvoza nafte“, zaključio je Zelenski.