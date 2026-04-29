Priča o 77-godišnjoj baki koju su ukrajinski vojnici spasili sa prve linije fronta koristeći kopneni dron postala je viralna, a sada stiže i nastavak.

Starica, koju su pod gradom granata spasili operativci 60. odvojene mehanizovane brigade, dala je svoj prvi intervju, opisujući nadrealne trenutke bekstva iz razorenog Limana.

Vojnici Cerbera uočili su ženu kako iscrpljena hoda putem ispunjenim kraterima.

Pošto je područje bilo pod stalnom vatrom, odlučili su da pošalju robotsko vozilo na koje su postavili ćebe sa porukom: „Bako, uđi“.

Starica je u jednom intervjuu priznala da u početku nije u potpunosti razumela šta se dešava, ali je shvatila da joj je to jedina šansa da preživi. Putovanje do bezbednosti bilo je sve samo ne udobno.

„Stalno je odskakivalo. Pomislila sam u sebi: 'Neka odskače, ionako jašem.' Nije bilo važno kako, samo sam jahala“, opisala je baka vožnju na improvizovanim robotskim nosilima po razorenom terenu.

Njen dom, gde je provela 53 godine, potpuno su sravnili sa zemljom Rusi. Ostala je bez ičega usred borbene zone, njeni jedini saveznici u tom trenutku bili su štapovi za hodanje i nepoznata mašina koja se iznenada pojavila ispred nje.

Najteži deo putovanja bio je psihološki – činjenica da je bila na mašini kojom je neko upravljao sa udaljenosti od nekoliko kilometara, dok je ona bila potpuno sama na proplanku.

„Nisam mogla da vidim vozača niti bilo koga drugog“, rekla je, dodajući: „Izgovorila sam svaku molitvu koju znam. Toliko sam plakala, pročitala sam svaku molitvu.“

„Moji štapovi za hodanje bili su prekriveni krvlju“, dodala je.

Uprkos svemu, žena je uverena da je njeno spasavanje bilo čudo. „Božjom milošću sam preživela. To znači da Bog postoji na ovom svetu“, zaključila je.

Nakon što ju je robot odveo u bezbednije područje, preuzeli su je vojnici iz 1. mehanizovanog bataljona i oklopnim vozilom prevezli u centar za negu „Anđeli“. Baka se trenutno oporavlja na sigurnom, daleko od kratera i granata koje su uništile njen dom.