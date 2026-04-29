NAJMOĆNIJI NOSAČ AVIONA NAPUŠTA BLISKI ISTOK! Oko 4.500 američkih mornara ide kući!
Nosač aviona "Ju-Es-Es Džerald R. Ford" (USS Gerald R. Ford) napustiće Bliski istok i u narednim danima krenuti ka povratku kući, reklo je više američkih zvaničnika, što se smatra olakšanjem za oko 4.500 mornara koji su bili raspoređeni 10 meseci — ali i gubitkom značajne vatrene moći u trenutku kada mirovni pregovori između SAD i Irana stagniraju.
"Ford" je jedan od tri nosača aviona u regionu — drugi su "Ju-Es-Es Džordž H.V. Buš" (USS George H.W. Bush) i "Ju-Es-Es Abraham Linkoln" (USS Abraham Lincoln) — u kontekstu neprijateljstava sa Iranom. Dok se "Ford" nalazi u Crvenom moru, "Linkoln" i "Buš" operišu u Arapskom moru kako bi sprovodili američku blokadu brodova koji prevoze naftu ili robu iz iranskih luka.
Još nije poznato tačno kada će "Ford" napustiti Bliski istok. Jedan zvaničnik je naveo da se očekuje da će se vratiti u Virdžiniju oko sredine maja.
Raspoređen 309 dana
Od srede, "Ford" je bio raspoređen 309 dana — što je rekord za najduži boravak jednog modernog američkog nosača aviona na moru, što je značajno opteretilo brod. Brod je prošao kroz određene popravke nakon požara u vešeraju u kojem je nekoliko mornara povređeno, a imao je i ponavljane probleme sa toaletima.
Kada se vrati u luku, očekuje se da će proći kroz opsežne popravke i održavanje.
Standardna raspoređivanja nosača traju šest do sedam meseci kako bi se održali planovi servisiranja brodova.
"Ford", najnoviji nosač američke mornarice, isplovio je iz baze Nejval stejšn Norfolk 24. juna na put ka Evropi.
(Kurir.rs/Washington Post/P.V.)