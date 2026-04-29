Nosač aviona "Ju-Es-Es Džerald R. Ford" (USS Gerald R. Ford) napustiće Bliski istok i u narednim danima krenuti ka povratku kući, reklo je više američkih zvaničnika, što se smatra olakšanjem za oko 4.500 mornara koji su bili raspoređeni 10 meseci — ali i gubitkom značajne vatrene moći u trenutku kada mirovni pregovori između SAD i Irana stagniraju.

"Ford" je jedan od tri nosača aviona u regionu — drugi su "Ju-Es-Es Džordž H.V. Buš" (USS George H.W. Bush) i "Ju-Es-Es Abraham Linkoln" (USS Abraham Lincoln) — u kontekstu neprijateljstava sa Iranom. Dok se "Ford" nalazi u Crvenom moru, "Linkoln" i "Buš" operišu u Arapskom moru kako bi sprovodili američku blokadu brodova koji prevoze naftu ili robu iz iranskih luka.

"USS Džerald R. Ford", američki nosač aviona i najveći ratni brod na svetu Foto: Shutterstock

Još nije poznato tačno kada će "Ford" napustiti Bliski istok. Jedan zvaničnik je naveo da se očekuje da će se vratiti u Virdžiniju oko sredine maja.

Raspoređen 309 dana

Od srede, "Ford" je bio raspoređen 309 dana — što je rekord za najduži boravak jednog modernog američkog nosača aviona na moru, što je značajno opteretilo brod. Brod je prošao kroz određene popravke nakon požara u vešeraju u kojem je nekoliko mornara povređeno, a imao je i ponavljane probleme sa toaletima.

Kada se vrati u luku, očekuje se da će proći kroz opsežne popravke i održavanje.

Standardna raspoređivanja nosača traju šest do sedam meseci kako bi se održali planovi servisiranja brodova.