ODESA U PLAMENU! Rusi žestoko bombardovali grad, ranjen veliki broj ljudi, GORE VRTIĆ, stambene zgrade i kuće! Objavljeni jezivi snimci (VIDEO)
Rusijaje tokom noći 30. aprila izvela masovni napad dronovima na Odesu, gađajući stambene četvrti u više delova grada i povredivši najmanje 16 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici.
Najveća šteta zabeležena je u Primorskom okrugu Odese, prema rečima Serhija Lisaka, šefa lokalne vojne administracije.
U tom delu grada oštećeni su jedan visoki stambeni neboder i jedna petospratna zgrada, pri čemu su izbili veliki požari na gornjim spratovima i krovu, koje su spasioci kasnije uspeli da stave pod kontrolu.
Napad je takođe oštetio privatne kuće u centralnom delu Odese, kao i vrtić, tržni centar, hotel i administrativne zgrade, naveo je Lisak.
U Hadžibejskom okrugu pogođeni su infrastrukturni objekti, skladišta i garažni kompleks, dok su desetine autobusa i putničkih automobila uništene ili oštećene na parkinzima širom grada.
Najmanje 16 ljudi je povređeno u napadu, uključujući i jednog 17-godišnjeg mladića. Lisak je rekao da se dve osobe nalaze u teškom stanju na intenzivnoj nezi, dodajući da se „lekari bore za njihove živote“.
Više od 280 pripadnika hitnih službi i 68 jedinica opreme angažovano je na saniranju posledica, dok su operativni centri za pomoć uspostavljeni kako bi se pomoglo stanovnicima čiji su domovi oštećeni.
Smeštena na obali Crnog mora u Ukrajini, Odesa je i dalje česta meta ruskih napada dronovima i raketama.
Najnoviji napad usledio je nakon još jednog ruskog napada dronovima na grad 27. aprila, u kojem je povređeno 14 ljudi i oštećeni su stambeni objekti i hotelska infrastruktura.
