Rusijaje tokom noći 30. aprila izvela masovni napad dronovima na Odesu, gađajući stambene četvrti u više delova grada i povredivši najmanje 16 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici.

Najveća šteta zabeležena je u Primorskom okrugu Odese, prema rečima Serhija Lisaka, šefa lokalne vojne administracije.

U tom delu grada oštećeni su jedan visoki stambeni neboder i jedna petospratna zgrada, pri čemu su izbili veliki požari na gornjim spratovima i krovu, koje su spasioci kasnije uspeli da stave pod kontrolu.

Napad je takođe oštetio privatne kuće u centralnom delu Odese, kao i vrtić, tržni centar, hotel i administrativne zgrade, naveo je Lisak.

U Hadžibejskom okrugu pogođeni su infrastrukturni objekti, skladišta i garažni kompleks, dok su desetine autobusa i putničkih automobila uništene ili oštećene na parkinzima širom grada.

Najmanje 16 ljudi je povređeno u napadu, uključujući i jednog 17-godišnjeg mladića. Lisak je rekao da se dve osobe nalaze u teškom stanju na intenzivnoj nezi, dodajući da se „lekari bore za njihove živote“.

Više od 280 pripadnika hitnih službi i 68 jedinica opreme angažovano je na saniranju posledica, dok su operativni centri za pomoć uspostavljeni kako bi se pomoglo stanovnicima čiji su domovi oštećeni.

Smeštena na obali Crnog mora u Ukrajini, Odesa je i dalje česta meta ruskih napada dronovima i raketama.