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Tokom kontrole u okviru akcija suzbijanja džeparenja na železničkoj stanici Rim Termini, pripadnici Državne policije uspeli su da pronađu novčanik koji je neposredno pre toga ukraden 70-godišnjem turisti.

Policajci Železničke policije stanice Rim Termini, angažovani na poslovima spriječavanja i suzbijanja krađa na železničkom čvorištu, usmerili su pažnju na tri mlade devojke, državljanke Bosne i Hercegovine.

Naime, primetili su ih dok su silazile u podzemni prolaz stanice, a njihovo ponašanje ocenili su kao sumnjivo. Prema navodima policije, devojke su već bile poznate organima reda jer su ranije zatečene u vezi sa drugim krađama.

Odmah priznale sve

Kada su zaustavljene radi kontrole, navodno su još pre pretresa priznale da su počinile krađu u vozu.

Prema dosadašnjim saznanjima, neposredno pre toga prišle su 70-godišnjem turisti i, pod izgovorom da mu pomognu oko prtljaga, uzele njegov novčanik u kojem su se nalazili lični dokumenti, platne kartice i 390 evra.

Nakon što su uzele gotov novac, ostatak sadržaja bacile su u kantu za smeće u toaletu voza koji je saobraćao za Napulj.

Policajci Železničke policije potom su se uputili ka kompoziciji i uspeli da pronađu novčanik neposredno pre polaska voza. Zahvaljujući saradnji sa železničkim osobljem, uspeli su i da stupe u kontakt sa oštećenim turistom, koji u tom trenutku još nije ni primetio da je pokraden.

Tri mlade žene sprovedene su u policijske prostorije i prijavljene pravosudnim organima zbog sumnje da su počinile teško delo krađe. Za stranog turistu, nakon podnošenja krivične prijave, pokrenut je postupak za vraćanje oduzetih stvari.