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Optužnica protiv Sevludina Kamberovića (32) iz Živinica potvrđena je zbog nasilničkog ponašanja.

On se sumnjiči da je udarao devojku po glavi i telu, kao i da joj je pretio, a nesrećna žena uspela je da pobegne od njega.

Produženje pritvora

Kako je zvanično potvrđeno za "Dnevni avaz" iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, ovo tužilaštvo je početkom septembra 2026. godine podiglo optužnicu protiv Sevludina Kamberovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje s lakim telesnim povredama.

- Opštinski sud u Živinicama je potvrdio optužnicu, te na predlog postupajućeg tužioca produžio meru pritvora Kamberoviću u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice - potvrdio je portparol Kantonalnog tužilaštva TK Admir Arnautović.

Uspela da pobegne

Kamberović se optužnicom tereti da je u kasnim večernjim satima 9. avgusta 2026. godine, nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu devojku u šumsko područje u okolici Živinica, prema njoj ispoljio nasilničko ponašanje više puta je udarajući po glavi i telu, te joj uputio ozbiljne pretnje po život i telesni integritet, kažu iz Tužilaštva.

Nakon toga se vozilom s njom uputio nazad u Živinice i nastavio s nasiljem i pretnjama, gde je devojka uspela da pobegne i zatraži pomoć, dodaju.