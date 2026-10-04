DEVOJKU STRPAO U AUTO, PA JE ODVEZAO U ŠUMU I KRVNIČKI JE TUKAO: Oglasio se sud o nasilniku iz Živinica
- Optužnica protiv Sevludina Kamberovića iz Živinica potvrđena je zbog nasilničkog ponašanja i lakih telesnih povreda.
- Tereti se da je 9. avgusta 2026. više puta udarao devojku i pretio joj u šumskom području kod Živinica.
- Opštinski sud mu je produžio pritvor, a devojka je uspela da pobegne i zatraži pomoć.
Optužnica protiv Sevludina Kamberovića (32) iz Živinica potvrđena je zbog nasilničkog ponašanja.
On se sumnjiči da je udarao devojku po glavi i telu, kao i da joj je pretio, a nesrećna žena uspela je da pobegne od njega.
Produženje pritvora
Kako je zvanično potvrđeno za "Dnevni avaz" iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, ovo tužilaštvo je početkom septembra 2026. godine podiglo optužnicu protiv Sevludina Kamberovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje s lakim telesnim povredama.
- Opštinski sud u Živinicama je potvrdio optužnicu, te na predlog postupajućeg tužioca produžio meru pritvora Kamberoviću u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice - potvrdio je portparol Kantonalnog tužilaštva TK Admir Arnautović.
Uspela da pobegne
Kamberović se optužnicom tereti da je u kasnim večernjim satima 9. avgusta 2026. godine, nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu devojku u šumsko područje u okolici Živinica, prema njoj ispoljio nasilničko ponašanje više puta je udarajući po glavi i telu, te joj uputio ozbiljne pretnje po život i telesni integritet, kažu iz Tužilaštva.
Nakon toga se vozilom s njom uputio nazad u Živinice i nastavio s nasiljem i pretnjama, gde je devojka uspela da pobegne i zatraži pomoć, dodaju.
Policijski službenici Policijske uprave Živinice pronašli su tada osumnjičenog, sada optuženog Kamberovića i uhapsili ga 10. avgusta. Nakon kriminalističke obrade, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.