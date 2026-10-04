Slušaj vest

Optužnica protiv Sevludina Kamberovića (32) iz Živinica potvrđena je zbog nasilničkog ponašanja.

On se sumnjiči da je udarao devojku po glavi i telu, kao i da joj je pretio, a nesrećna žena uspela je da pobegne od njega.

Produženje pritvora

Kako je zvanično potvrđeno za "Dnevni avaz" iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, ovo tužilaštvo je početkom septembra 2026. godine podiglo optužnicu protiv Sevludina Kamberovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo nasilničko ponašanje s lakim telesnim povredama.

- Opštinski sud u Živinicama je potvrdio optužnicu, te na predlog postupajućeg tužioca produžio meru pritvora Kamberoviću u zakonski predviđenom roku nakon potvrđivanja optužnice - potvrdio je portparol Kantonalnog tužilaštva TK Admir Arnautović.

Uspela da pobegne

Kamberović se optužnicom tereti da je u kasnim večernjim satima 9. avgusta 2026. godine, nakon što je vozilom odvezao njemu poznatu devojku u šumsko područje u okolici Živinica, prema njoj ispoljio nasilničko ponašanje više puta je udarajući po glavi i telu, te joj uputio ozbiljne pretnje po život i telesni integritet, kažu iz Tužilaštva.

Nakon toga se vozilom s njom uputio nazad u Živinice i nastavio s nasiljem i pretnjama, gde je devojka uspela da pobegne i zatraži pomoć, dodaju.

Policijski službenici Policijske uprave Živinice pronašli su tada osumnjičenog, sada optuženog Kamberovića i uhapsili ga 10. avgusta. Nakon kriminalističke obrade, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Ne propustiteBosna i HercegovinaTEŠKA NESREĆA KOD ŽIVINICA: Pešak preminuo nakon što ga je udario automobil
bih.jpg
Bosna i HercegovinaNAPADNUT BRAČNI PAR, UHAPŠENI I MALOLETNICI: Drama u Laktašima! Oštetili im vozilo, pa ih tukli
rtrs.jpg
Bosna i HercegovinaUHAPŠENA DOKTORKA, PRIVATNO NAPLAĆIVALA PREGLEDE: Evo šta su joj pronašli u kući
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
Bosna i HercegovinaBOSANCI SLETELI U NEMAČKU, ODMAH IH VRATILI SA GRANICE: Evo šta je razlog za odbijanje na aerodromu, ovo se ne dešava često
shutterstock_1138329311.jpg