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Građani Bosne i Hercegovine (BiH) danas glasaju na opštim izborima, desetim posleratnim, na kojima biraju predstavnike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Na državnom nivou građani biraju članove Predsedništva BiH - bošnjačkog i hrvatskog u Federaciji BiH, a srpskog na teritoriji Republike Srpske, i novi saziv Predstavničkog (donjeg) doma Parlamentarne skupštine BiH.

U trci za bošnjačkog člana Predsedništva su Denis Bećirović, Bakir Izetbegović, Semir Efendić i Fahrudin Radončić, za mesto hrvatskog člana bore se Slaven Kovačević, Darijana Filipović i Zdenko Lučić, a za srpskog Željka Cvijanović, Nebojša Vukanović i Marinko Božović.

Građani Republike Srpske biraju poslanike Narodne skupštine u Banjaluci i predsednika i potpredsednike tog entiteta. Bitku za predsednika Republike Srpske vode premijer Savo Minić, kao kandidat vladajuće koalicije Milorada Dodika, i predsednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša, koga podržava više opozicionih stranaka.

U Federaciji BiH građani biraju poslanike Predstavničkog (donjeg) doma entitetskog parlamenta i članove skupština deset kantona. Za razliku od Republike Srpske, u Federaciji BiH se predsednik i potpredsednici ne biraju direktno, već ih imenuje parlament tog entiteta.

Na današnjim izborima, na kojima pravo glasa ima 3,4 miliona birača, prvi put će u BiH biti primenjene nove izborne tehnologije, uz očitavanje biometrijskih podataka birača i skeniranje glasova, koji će automatski biti prosleđeni Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH.

Preliminarni rezultati izbora, prema najavi ;CIK BiH, trebalo bi da budu poznati večeras oko 20.00.