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Nešto više od 3,4 miliona birača u Bosni i Hercegovini danas, 4. oktobra, na 5.122 biračka mesta biraće predstavnike koji će ih zastupati i činiti vlast u naredne četiri godine.

Najvažnije:

- Više od 3,4 miliona birača glasa na 5.122 biračka mesta

- U Republici Srpskoj birači će dobiti šest, a u Federaciji BiH sedam listića

- Prvi put koriste se biometrijski uređaji i skeneri

- Glasanje počinje u 7, a biračka mesta zatvaraju se u 19 časova

- Prvi preliminarni rezultati mogli bi biti poznati već oko 20 časova

Birači će birati nove članove Predsedništva BiH, predsednika i potpredsednike Republike Srpske, kao i poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i deset kantonalnih skupština. Na izborima će 518 kandidata dobiti mandate, a izborni dan trajaće od 7 do 19 časova.

Od ukupno 3.408.517 birača, nešto više od 48.000 glasaće izvan Bosne i Hercegovine. Od tog broja, 45.457 birača glasaće putem pošte, dok će ostali glasati u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 država.

Izbori koštaju 24 miliona KM

Za sprovođenje izbora obezbeđeno je 24,2 miliona KM. Od tog iznosa oko šest miliona KM biće izdvojeno za naknade članovima biračkih odbora, dok će oko pet miliona KM biti potrošeno na nabavku štampanog i drugog izbornog materijala.

Pored toga, oko 75 miliona KM potrošeno je za nabavku uređaja koji će prvi put biti korišćeni na izborima u Bosni i Hercegovini. Reč je o uređajima za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenerima glasačkih listića.

Za potrebe izbora nabavljeno je oko 6.000 uređaja za identifikaciju i 6.000 skenera.

Nove tehnologije na izborima

Na izborima će prvi put biti korišćene nove tehnologije - uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i uređaji za skeniranje glasačkih listića.

Prilikom dolaska na biračko mesto, birač će članu biračkog odbora dati na uvid ličnu kartu, a član odbora će je provući kroz uređaj za biometrijsku identifikaciju.

Kada uređaj identifikuje birača, on će morati da na uređaj prisloni kažiprst desne ruke. Kada ga uređaj "prepozna", odštampaće se slip koji birač mora da potpiše i ubaci u posebnu kutiju.

Nakon toga birač dobija glasački materijal. URepublici Srpskojdobiće šest posebnih listića, a u Federaciji BiH sedam.

Birači će nakon glasanja listiće jedan po jedan ubacivati u skener, dok će kandidatske liste - dve u Republici Srpskoj i tri u Federaciji BiH - vraćati članovima biračkog odbora.

Kako pravilno popuniti listić?

Za razliku od svih prethodnih izbora, birači će na ovim izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH i kantonalne skupštine dobijati posebne listiće za glasanje, uz koje će dobiti i kandidatsku listu.

Na listiću će sa leve strane biti navedene političke partije za koje se može glasati, dok će sa desne strane biti brojevi.

Glasa se tako što birač oboji kružić ispred imena političke partije, a ukoliko želi, može da oboji i najviše tri broja. Ti brojevi predstavljaju kandidate čija se imena nalaze na kandidatskoj listi.

Za člana Predsedništva BiH i predsednika, odnosno potpredsednike Republike Srpske, glasaće se na jednom listiću.

Da bi listić bio važeći, birač mora obojiti kružić ispred političke partije. Na prethodnim izborima birači su mogli da daju glas samo pojedincima, međutim, na ovim izborima mora se glasati za političku partiju.

Ukoliko birač oboji samo broj na glasačkom listiću, taj listić biće nevažeći. Ako oboji više od tri broja, glas će biti evidentiran samo kao glas političkoj partiji.

Izbori u BiH veliki logistički izazov

Uvođenje novih tehnologija predstavlja veliki logistički izazov. Širom Bosne i Hercegovine potrebno je distribuirati oko 12.000 uređaja.

Centralna izborna komisija BiH imenovala je nešto više od 8.000 predsednika i zamenika predsednika biračkih odbora, kao i oko 4.000 operatera.

Operateri će biti zaduženi za nove tehnologije, odnosno uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenere. Njihov posao je da pre izbora instaliraju opremu i u slučaju problema, pokušaju da otklone kvar.

Ukoliko ne mogu da reše problem, operateri se obraćaju terenskom tehničaru specijalizovanom za taj posao. Ako ni on ne uspe da otkloni kvar, pristupiće se zameni uređaja.