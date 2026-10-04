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Fotoreporter Srpskainfo, koji je jutros bio na jednom biračkom mestu u nadi da će snimiti i fotografisati glasanje po "novom sistemu", uverio se da to, izgleda neće biti lako.

Naime, članovi biračkog odbora mučili su se sa skenerom ili nekim drugim delom tehnologije, a nameštanje je potrajalo i nakon što je oficijalno glasanje na biračkom mestu trebalo da počne.

Inače, ovo su prvi izbori u BiH koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata.

(Kurir.rs/Srpskainfo)

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