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Na određenom broju biračkih mesta odustali su članovi ili predsednici biračkih odbora, a odustajali su i tokom noći, dok je odustao i veliki broj operatera. Rešavamo i taj problem, navela je Božićeva.

Ona je istakla da se na biračkim mestima na kojima skeneri nisu pokrenuti ne može glasati ni na stari način, sve dok operater ne utvrdi da je nemoguće pokrenuti opremu i ne pozove tehničku podršku, odnosno viši rang.

Božićeva je napomenula da na tim biračkim mestima uopšte nema operatera, tako da se na ručno glasanje može preći tek kada to konstatuju nadležna lica, koja, kako je podsetila, imenuje CIK.

- Mi tu nemamo nikakvu moć ni mogućnost da bilo koga angažujemo, niti da pošaljemo svoje IT tehničare koji bi mogli privatno da zamole nekoga da ode i pokrene opremu - navela je Božićeva.

Prema njenim rečima, na terenu je i sedam mobilnih timova.

Bijeljina je druga najveća izborna jedinica u Republici Srpskoj, sa više od 111.000 birača.

U Trebinju nisu otvorena dva biračka mesta

Jutros birači u Trebinju na dva mesta čekaju na glasanje jer biračka mesta još nisu otvorena, javlja reporter ATV-a. U Tehničkoj školi u Trebinju birači čekaju da glasaju jer nisu prebrojani svi glasački listići. Kako je navedeno za ATV, ima ih mnogo.

Predsednik Gradske izborne komisije Trebinje Siniša Terzić rekao je za ATV da dva biračka mesta još nisu otvorena. Najveće je u Tehničkoj školi, dok na drugom, u naselju Dživar, još nisu stigle kartice za skenere, pa se čekaju instrukcije Centralne izborne komisije BiH.