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Završen je uviđaj saobraćajne nesreće u mestu Primičići kod Sokocana magistralnom putu Rodatica-Podromanija, a telo stradalog vozača sa Sokoca biće prevezeno na obdukciju, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Nesreća se dogodila jutros u 7:25 sati, a u njoj je učestvovao automobil "sitroen", kojim je upravljao muškarac čiji su inicijali M.L. sa Sokoca. Telo stradalog vozača biće prevezeno u prosekturu u Istočno Sarajevo, gje će sutra biti izvršena obdukcija.

(Kurir.rs/Srpskainfo/Foto: Ilustracija)

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