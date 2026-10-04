Završen je uviđaj saobraćajne nesreće u mestu Primičići kod Sokoca na magistralnom putu Rodatica-Podromanija, a telo stradalog vozača sa Sokoca biće prevezeno na obdukciju, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Nesreća se dogodila jutros u 7:25 sati, a u njoj je učestvovao automobil "sitroen", kojim je upravljao muškarac čiji su inicijali M.L. sa Sokoca. Telo stradalog vozača biće prevezeno u prosekturu u Istočno Sarajevo, gje će sutra biti izvršena obdukcija.