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Štabu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske "Izbori 2026" do 12 časova prijavljen je jedan incident na biračkim mestima. U mestu Čelebići kod Foče posmatrač je fizički napao člana Izborne komisije.

Kako je saopšteno iz MUP-a RS, proces glasanja na Opštim izborima na području Republike Srpskeodvija se mirno, iako su zabeleženi prekidi glasanja na pojedinim biračkim mestima.

- U 9:45 časova u mestu Čelebići, grad Foča, policijski službenici postupali su po prijavi narušavanja javnog reda i mira, odnosno da je M.R. (posmatrač) fizički napao P.O., člana Izborne komisije. M.R. je izdat prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 12. Zakona o javnom redu i miru (tuča i fizički napad) - naveli su iz MUP-a RS.

Iz MUP-a su podsetili građane da su danas na raspolaganju lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva, koje rade do 19 časova. Građanima će biti dostupni referati za lične karte, prebivalište, boravište i JMB, uključujući i akviziciju.

Zabrana prevoza oružja i eksplozivnih materija

- S ciljem preduzimanja mera i radnji povodom predstojećih Opštih izbora na području BiH, ministar unutrašnjih poslova RS izdao je naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području Republike Srpske - navodi se u saopštenju.

Izuzetak predstavlja prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP "Protivgradna preventiva Republike Srpske" A.D. Gradiška, kao i prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa danas i sutra, 5. oktobra, do šest časova.