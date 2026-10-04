PRVI PRESEK IZLAZNOSTI NA OPŠTIM IZBORIMA U BiH: "Kasnilo se oko tri sata, problemi su otklonjeni, a skeneri su u funkciji, moguće produženje glasanja" (FOTO)
- Najviše problema bilo je u Bijeljini, gde je glasanje kasnilo oko tri sata, ali su kvarovi otklonjeni i skeneri su ponovo u funkciji
Do 11 časova u BiHglasalo je 406.847 birača, odnosno 11,94 odsto, saopštio je predsednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Na izborima 2022. godine do 11 časova glasalo je 15 odsto birača.
Najviše problema bilo je u Bijeljini, ali se situacija tamo u međuvremenu stabilizovala. Kako je rečeno na konferenciji za novinare CIK-a, samo jedno biračko mesto nije bilo otvoreno do 11 časova.
Iz CIK-a su pozvali sve građane da iskoriste svoje biračko pravo i izađu na izbore, uz molbu za strpljenje zbog problema i usporenog procesa na pojedinim mestima.
Član CIK-a Suad Arnautović rekao je da je uvođenje specifičnih tehnologija "najvažnija reforma od Dejtona do danas" i ocenio da su ovo najtransparentniji izbori.
Član CIK-a Ahmet Šantić, govoreći o velikom broju problema na biračkim mestima u Bijeljini, rekao je da je u nekim slučajevima došlo do nesnalaženja operatera. Ipak, gotovo svi problemi su rešeni.
- Kasnilo se oko tri sata sa izbornim procesom. Problemi su otklonjeni, a skeneri su u funkciji - rekao je Šantić.
Kako je rečeno na prvoj konferenciji za novinare tokom izbornog dana, u zavisnosti od razvoja situacije, moguće je da na nekim mestima bude produženo vreme za glasanje.
Za sada nema informacija da će na biračkim mestima na kojima je došlo do kašnjenja u glasanju biti primenjeno ručno brojanje. Sledeća konferencija CIK-a zakazana je za 20 časova, dok će presek glasanja do 15 časova biti poznat u 16 časova.
(Kurir.rs/Srpskainfo)