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Do 11 časova u BiHglasalo je 406.847 birača, odnosno 11,94 odsto, saopštio je predsednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba. Na izborima 2022. godine do 11 časova glasalo je 15 odsto birača.

Najviše problema bilo je u Bijeljini, ali se situacija tamo u međuvremenu stabilizovala. Kako je rečeno na konferenciji za novinare CIK-a, samo jedno biračko mesto nije bilo otvoreno do 11 časova.

Iz CIK-a su pozvali sve građane da iskoriste svoje biračko pravo i izađu na izbore, uz molbu za strpljenje zbog problema i usporenog procesa na pojedinim mestima.

1/16 Vidi galeriju Izbori u BiH Foto: NIDAL SALJIC/EPA, Armin Durgut/AP, HAZIM ALJOVIC/FENA

Član CIK-a Suad Arnautović rekao je da je uvođenje specifičnih tehnologija "najvažnija reforma od Dejtona do danas" i ocenio da su ovo najtransparentniji izbori.

Član CIK-a Ahmet Šantić, govoreći o velikom broju problema na biračkim mestima u Bijeljini, rekao je da je u nekim slučajevima došlo do nesnalaženja operatera. Ipak, gotovo svi problemi su rešeni.

- Kasnilo se oko tri sata sa izbornim procesom. Problemi su otklonjeni, a skeneri su u funkciji - rekao je Šantić.

Kako je rečeno na prvoj konferenciji za novinare tokom izbornog dana, u zavisnosti od razvoja situacije, moguće je da na nekim mestima bude produženo vreme za glasanje.