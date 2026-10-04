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Načelnik opštine Sokolac, Strahinja Bašević, na svom zvaničnom Fejsbuk nalogu oprostio se od tragično stradalog sugrađanina.

- Sa velikom tugom primio sam vest da se jutros za naš grad desila jedna velika tragedija, gubitak mladog čoveka iza koga je ostalo petoro dece. Pet života koji će odrastati sa prazninom koju ništa ne može nadoknaditi - naveo je Bašević, te dodao:

- Kao čovek i roditelj, porodici, rodbini i prijateljima upućujem najdublje saučešće.

Zbog pomenute tragedije Bašević je pozvao sve političke subjekte i članove svih političkih organizacija u opštini da večeras nakon završetka izbornog procesa, pokažu meru, poštovanje i ljudskost i da se uzdrže od bilo kakvih slavlja i neprimerenih okupljanja.

- Počivaj u miru, druže. Neka ti je laka crna zemlja - napisao je Bašević.