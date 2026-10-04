Slušaj vest

Načelnik opštine Sokolac, Strahinja Bašević, na svom zvaničnom Fejsbuk nalogu oprostio se od tragično stradalog sugrađanina.

- Sa velikom tugom primio sam vest da se jutros za naš grad desila jedna velika tragedija, gubitak mladog čoveka iza koga je ostalo petoro dece. Pet života koji će odrastati sa prazninom koju ništa ne može nadoknaditi - naveo je Bašević, te dodao:

- Kao čovek i roditelj, porodici, rodbini i prijateljima upućujem najdublje saučešće.

Zbog pomenute tragedije Bašević je pozvao sve političke subjekte i članove svih političkih organizacija u opštini da večeras nakon završetka izbornog procesa, pokažu meru, poštovanje i ljudskost i da se uzdrže od bilo kakvih slavlja i neprimerenih okupljanja.

- Počivaj u miru, druže. Neka ti je laka crna zemlja - napisao je Bašević.

Kako se saznaje, tragično stradali Marinko Lopatićbio je otac četiri devojčice i sina, koga je dobio u junu ove godine.

(Kurir.rs/ATV)

Ne propustiteBosna i HercegovinaSTRAVIČNA NESREĆA KOD SOKOCA! Poginuo muškarac, policija završila uviđaj, telo poslato na obdukciju
653409_17302183621730103746-bijelo-polje-sokola-ubistvo-fotorina3_orig.jpg
Bosna i HercegovinaALEKSANDRA ZAKLALA MUŽA, PA SAMA POZVALA POLICIJU! Jezivi detalji svirepog zločina u Sokolcu: Službenici zatekli UŽAS u dvorištu - Predragu se bore za život!
shutterstock_2291002285.jpg
Bosna i Hercegovina"PREREZALA SAM MUŽU VRAT, MRTAV JE": Kada je policija Srpske došla, videla je da čovek daje znake života
žena sa nožem
Bosna i HercegovinaŽENA IZBOLA MUŽA U PORODIČNOJ KUĆI! Horor na Sokocu
1202--shutter.jpg