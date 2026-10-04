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U Brčko distriktu jutros je otvoreno svih 138 biračkih mesta, a na desetak su zabeleženi problemi sa skenerima za glasačke listiće, rekao je predsednik Izborne komisije distrikta Marko Tadić. Tadić je potvrdio da na teren izlaze tehničke ekipe kako bi otklonile kvarove.

Izbori u BiH Foto: NIDAL SALJIC/EPA, Armin Durgut/AP, HAZIM ALJOVIC/FENA

- Ukoliko se kvar ne može otkloniti, birački odbori prelaze na stari sistem i listiće ubacuju direktno u kutije - rekao je Tadić i dodao da uređaji za elektronsku identifikaciju birača rade bez greške na svim biračkim mestima.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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