Bosna i Hercegovina
PIJAN PUCAO IZ PIŠTOLJA U TRI UJUTRU: Uhapšen muškarac u Skender Vakufu
- Sumnjiči se da je noćas oko 3 sata ispalio jedan hitac iz pištolja u prisustvu nekoliko osoba.
- Na licu mesta pronađeni su tragovi, a od osumnjičenog je oduzet pištolj sa municijom; utvrđeno je i 1,34 promila alkohola.
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Policijski službenici Policijske stanice Kneževo lišili su slobode muškarca inicijala S. Š. iz Skender Vakufa zbog sumnje da je počinio krivično delo "Izazivanje opšte opasnosti".
Kako je saopšteno iz policije, S. Š. se sumnjiči da je protekle noći, oko 3 sata ujutro, u Skender Vakufu ispalio jedan hitac iz pištolja u prisustvu nekoliko osoba.
Na mestu događaja izvršen je uviđaj, tokom kojeg su pronađeni i izuzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem ovog krivičnog dela. Od osumnjičenog je, uz potvrdu, oduzet pištolj s pripadajućom municijom.
Alkotestiranjem je utvrđeno da je S. Š. imao 1,34 g/kg (promila) alkohola u organizmu.
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