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Policijski službenici Policijske stanice Kneževo lišili su slobode muškarca inicijala S. Š. iz Skender Vakufa zbog sumnje da je počinio krivično delo "Izazivanje opšte opasnosti".

Kako je saopšteno iz policije, S. Š. se sumnjiči da je protekle noći, oko 3 sata ujutro, u Skender Vakufu ispalio jedan hitac iz pištolja u prisustvu nekoliko osoba.

Na mestu događaja izvršen je uviđaj, tokom kojeg su pronađeni i izuzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem ovog krivičnog dela. Od osumnjičenog je, uz potvrdu, oduzet pištolj s pripadajućom municijom.

Alkotestiranjem je utvrđeno da je S. Š. imao 1,34 g/kg (promila) alkohola u organizmu.

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