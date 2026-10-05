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Policija u Trebinju uhapsila je Z.P. i D.P. iz ovog grada, koji se terete da su u subotu, 3. oktobra, pucali iz vatrenog oružja, nakon čega je zalutali metak pogodio njihovog sugrađanina.

Oni su osumnjičeni da su počinili krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

- Policijski službenici su 3. oktobra u večernjim časovima zaprimili prijavu da je jedno lice zadobilo povrede od zalutalog metka. Operativnim radom na terenu došli su do saznanja da su Z.P. i D.P. tokom večeri koristili vatreno oružje - saopšteno je iz PU Trebinje.

Nakon uviđaja kod porodičnih kuća koja koriste navedeni dvojac, policija je izuzela 88 čaura kalibra 7.62mm i jedan metak kalibra 7.62mm.

- Izvršenim pretresom kuća i pomoćnih objekata koje koriste Z.P. i D.P. pronađeno je i privremeno oduzeto: dve puške, devet pakovanja eksploziva ukupne težine 8,1kg, dva prazna okvira od automatske puške i 492 metra kalibra 7.62mm - navodi se.