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Glasanje na opštim izborima u Bosni i Hercegovini završeno je u 19 časova, a izborni dan obeležili su problemi sa novim tehnologijama uvedenim na biračka mesta i niža izlaznost u pojedinim delovima zemlje u odnosu na izbore 2022. godine.

Na nekoliko biračkih mesta glasanje će biti produženo zbog kašnjenja prilikom otvaranja, dok birači koji su se u trenutku zatvaranja već nalazili na biračkom mestu imaju pravo da glasaju.

Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, do 17 časova glasalo je 1.097.589 birača, odnosno 32,20 odsto upisanih na redovnim biračkim mestima.

U Republici Srpskoj izlaznost je do tog trenutka iznosila 37,28 odsto, dok je u Federaciji BiH glasalo 30,03 odsto birača. U Brčko distriktu izlaznost je bila 29,77 odsto.

U pojedinim gradovima Republike Srpske zabeležen je manji odziv birača nego na opštim izborima održanim 2022. godine.

Pravo glasa na izborima imalo je oko 3,4 miliona birača u Bosni i Hercegovini, kao i približno 48.000 birača registrovanih izvan zemlje. Prema podacima objavljenim do 17 časova, izlaznost birača izvan BiH iznosila je 1,11 odsto.

Prvi preliminarni rezultati

Prema prvim podacima SNSD-a, kandidat te stranke za predsednika Republike Srpske Savo Minić ima oko 11.000 glasova više od kandidata SDS-a Branka Blanuše.

Prve informacije stigle su i iz trke za srpskog člana Predsedništva BiH. Prema podacima SNSD-a, njihov kandidat Željka Cvijanović ima oko 15.000 glasova više od drugoplasiranog kandidata SDS-a Marinka Božovića, dok je Nebojša Vukanović, prema tim informacijama, na poslednjem mestu.

Istovremeno, prema rezultatima koje su objavili mediji u Federaciji BiH, na veoma malom uzorku prebrojanih glasova Darijana Filipović ima blagu prednost u trci za hrvatskog člana Predsedništva BiH.

U trci za bošnjačkog člana Predsedništva, nakon nešto više od 3.000 prebrojanih glasova, Denis Bećirović nalazi se ispred Bakira Izetbegovića.

Reč je o prvim preliminarnim i nezvaničnim podacima, prikupljenim na malom uzorku, dok zvanični rezultati Centralne izborne komisije BiH još nisu objavljeni.





SNSD tvrdi da Minić i Cvijanović ubedljivo vode

Kandidati SNSD-a Savo Minić i Željka Cvijanović imaju značajnu prednost u trkama za predsednika Republike Srpske i srpskog člana Predsedništva BiH, pokazuju najnoviji podaci koje je saopštila ta stranka.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da Minić trenutno ima 45.500 glasova, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša osvojio 33.000. Kovačević je ocenio da je reč o "ozbiljnom trendu i ozbiljnoj prednosti" i najavio da će lider SNSD-a Milorad Dodik uskoro proglasiti pobedu.

Još veća razlika, prema podacima SNSD-a, zabeležena je u trci za srpskog člana Predsedništva BiH. Cvijanović trenutno ima 31.400 glasova, kandidat SDS-a Marinko Božović 15.000, dok Nebojša Vukanović ima 6.000 glasova.

Kovačević tvrdi da oba kandidata SNSD-a vode i u velikom broju gradova i opština, među kojima su Banjaluka, Doboj, Trebinje, Gradiška, Prnjavor, Pale i Višegrad.

Dodik je u međuvremenu poručio da u SNSD-u vlada "odlično raspoloženje" i ocenio da dosadašnji rezultati liče na pobedu Save Minića.

Reč je o rezultatima koje je saopštio SNSD, a ne o konačnim rezultatima izbora.







Novi sistem glasanja izazvao probleme na biračkim mestima

Ovogodišnji izbori doneli su značajnu promenu načina na koji se sprovodi izborni proces u BiH. Prvi put su korišćeni biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prenos izbornih rezultata.

Upravo je nova tehnologija izazvala poteškoće već na početku izbornog dana, prenosi RTRS. Problemi sa sistemom zabeleženi su na pojedinim biračkim mestima, a na mestima na kojima je zbog toga kasnilo otvaranje biće omogućeno produženo glasanje.

Nakon zatvaranja birališta počinje prebrojavanje glasova i objavljivanje prvih rezultata.

Građani birali članove Predsedništva BiH i vlast na više nivoa

Birači su odlučivali o sastavu institucija na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Glasalo se za tri člana Predsedništva Bosne i Hercegovine i poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

U Republici Srpskoj birani su predsednik i dva potpredsednika Republike Srpske, kao i poslanici u Narodnoj skupštini RS.

Građani Federacije BiH glasali su za poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kao i za predstavnike u skupštinama deset kantona.