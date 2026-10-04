OGLASIO SE DODIK POSLE ZATVARANJA BIRALIŠTA Objavio fotografiju sa Minićem, pa poslao jasnu poruku građanima Srpske
Predsednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na svom nalogu na mreži Iks ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta.
On je poručio da je raspoloženje u stranci odlično.
Istakao je da trenutna situacija liči na pobedu Save Minića.
"Odlično raspoloženje u SNSD-u. Ovo liči na pobedu Save Minića!", istakao je Dodik.
Završeno glasanje na opštim izborima u BiH
Birališta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zatvorena su u 19 časova, čime je završen redovni deo glasanja.
Građani su birali članove Predsedništva BiH, predstavnike u državnom i entitetskim parlamentima, predsednika i potpredsednike Republike Srpske, kao i poslanike u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.
Nakon zatvaranja birališta počelo je prebrojavanje glasova, a već pristižu prvi preliminarni i nezvanični rezultati.
(Kurir.rs/Atvbl.rs)