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Predsednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na svom nalogu na mreži Iks ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta.

On je poručio da je raspoloženje u stranci odlično.

Istakao je da trenutna situacija liči na pobedu Save Minića.

"Odlično raspoloženje u SNSD-u. Ovo liči na pobedu Save Minića!", istakao je Dodik.

Završeno glasanje na opštim izborima u BiH

Birališta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zatvorena su u 19 časova, čime je završen redovni deo glasanja.

Građani su birali članove Predsedništva BiH, predstavnike u državnom i entitetskim parlamentima, predsednika i potpredsednike Republike Srpske, kao i poslanike u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.

Nakon zatvaranja birališta počelo je prebrojavanje glasova, a već pristižu prvi preliminarni i nezvanični rezultati.

(Kurir.rs/Atvbl.rs)

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