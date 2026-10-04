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Predsednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na svom nalogu na mreži Iks ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta.

On je poručio da je raspoloženje u stranci odlično.

Istakao je da trenutna situacija liči na pobedu Save Minića.

"Odlično raspoloženje u SNSD-u. Ovo liči na pobedu Save Minića!", istakao je Dodik.

Završeno glasanje na opštim izborima u BiH

Birališta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini zatvorena su u 19 časova, čime je završen redovni deo glasanja.

Građani su birali članove Predsedništva BiH, predstavnike u državnom i entitetskim parlamentima, predsednika i potpredsednike Republike Srpske, kao i poslanike u kantonalnim skupštinama u Federaciji BiH.