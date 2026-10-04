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Prvi preliminarni rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da Denis Bećirović trenutno vodi u trci za bošnjačkog člana Predsedništva BiH, dok je Darijana Filipović u prednosti u trci za hrvatskog člana.

Prema rezultatima na osnovu 80 odsto obrađenih glasova, Bećirović je osvojio 164.369 glasova. Njegov glavni rival Bakir Izetbegović ima 148.036 glasova, što znači da ih trenutno razdvaja nešto više od 16.000 glasova.

Na trećem mestu nalazi se Semir Efendić sa 110.530 glasova, dok je Fahrudin Radončić osvojio 9.320 glasova.

U trci za hrvatskog člana Predsedništva BiH prednost Darijane Filipović znatno je veća. Ona trenutno ima 92.854 glasa, dok je Slaven Kovačević osvojio 55.475 glasova.

Zdenko Lučić nalazi se na trećem mestu sa 44.345 glasova.