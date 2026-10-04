Slušaj vest

Prema prvim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, na osnovu 80 odsto prebrojanih glasova, SNSD je osvojio 143.847 glasova.

PSS - 50.177

SDS - 46.975

DNS/NPS - 20.901

SP/Demos - 19.937

US - 19.630

SPS - 16.497

Za pravdu i red - 16.237

Koalicija za državu - 10.175

Narodni front - 8.068

Republikanska stranka Srpske - 5.652

Volja naroda Srpske - 4.837

Narod i pravda - 1.418

Stranka za BiH - 1.351

HDZ BiH/HSP - 856

Stranka Život - 708





Narodna skupština Republike Srpske ima 83 poslanika

Narodna skupština Republike Srpske je najviši zakonodavni organ Republike Srpske i ima ukupno 83 poslanika. Na izborima se 63 poslanika biraju direktno u devet izbornih jedinica, dok se preostalih 20 mandata dodeljuje preko kompenzacionih lista.

Za formiranje stabilne skupštinske većine potrebno je najmanje 42 od ukupno 83 poslanika. Skupštinska većina potom bira Vladu Republike Srpske, pa rezultat izbora za NSRS neposredno određuje ko će kontrolisati izvršnu vlast u Srpskoj.

U dosadašnjem sazivu vlast je bila okupljena oko SNSD-a i njegovih koalicionih partnera. Vladajući blok pred izbore činili su SNSD, Socijalistička partija, SPS, DNS, Ujedinjena Srpska, NPS i DEMOS. Te stranke dogovorile su zajedničku podršku kandidatima SNSD-a za najviše funkcije, ali su na izbore za Narodnu skupštinu izašle sa zasebnim listama.

Vlada Republike Srpske pred izbore bila je pod vođstvom Save Minića iz SNSD-a. Njegovu vladu je u januaru 2026. podržalo 49 poslanika, dok je opozicija bojkotovala glasanje.

Zbog toga rezultat SNSD-a nije jedini važan za pitanje buduće vlasti. Ključno će biti koliko će mandata zajedno osvojiti SNSD i stranke koje su do sada činile njegov koalicioni blok i da li će uspeti da zadrže najmanje 42 poslanička mesta.