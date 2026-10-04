PRVI REZULTATI ZA NARODNU SKUPŠTINU SRPSKE: Prebrojano 80 odsto glasova, evo ko je ubedljivo ispred svih
Prema prvim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, na osnovu 80 odsto prebrojanih glasova, SNSD je osvojio 143.847 glasova.
PSS - 50.177
SDS - 46.975
DNS/NPS - 20.901
SP/Demos - 19.937
US - 19.630
SPS - 16.497
Za pravdu i red - 16.237
Koalicija za državu - 10.175
Narodni front - 8.068
Republikanska stranka Srpske - 5.652
Volja naroda Srpske - 4.837
Narod i pravda - 1.418
Stranka za BiH - 1.351
HDZ BiH/HSP - 856
Stranka Život - 708
Narodna skupština Republike Srpske ima 83 poslanika
Narodna skupština Republike Srpske je najviši zakonodavni organ Republike Srpske i ima ukupno 83 poslanika. Na izborima se 63 poslanika biraju direktno u devet izbornih jedinica, dok se preostalih 20 mandata dodeljuje preko kompenzacionih lista.
Za formiranje stabilne skupštinske većine potrebno je najmanje 42 od ukupno 83 poslanika. Skupštinska većina potom bira Vladu Republike Srpske, pa rezultat izbora za NSRS neposredno određuje ko će kontrolisati izvršnu vlast u Srpskoj.
U dosadašnjem sazivu vlast je bila okupljena oko SNSD-a i njegovih koalicionih partnera. Vladajući blok pred izbore činili su SNSD, Socijalistička partija, SPS, DNS, Ujedinjena Srpska, NPS i DEMOS. Te stranke dogovorile su zajedničku podršku kandidatima SNSD-a za najviše funkcije, ali su na izbore za Narodnu skupštinu izašle sa zasebnim listama.
Vlada Republike Srpske pred izbore bila je pod vođstvom Save Minića iz SNSD-a. Njegovu vladu je u januaru 2026. podržalo 49 poslanika, dok je opozicija bojkotovala glasanje.
Zbog toga rezultat SNSD-a nije jedini važan za pitanje buduće vlasti. Ključno će biti koliko će mandata zajedno osvojiti SNSD i stranke koje su do sada činile njegov koalicioni blok i da li će uspeti da zadrže najmanje 42 poslanička mesta.
(Kurir.rs/atvbl.rs)