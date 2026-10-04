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Novi-stari srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je biračima u Republici Srpskoj i poručila da je ova pobeda kruna SNSD-a.

"Ova pobeda je kruna, pogotovo gledajući kako su nas optuživali tokom prethodnih godina da su neki drugi pokradeni. Sada se pokazalo da je SNSD snaga Republike Srpske", poručila je Cvijanović.

Ona je zahvalila građanima na strpljenju i izdržljivosti i čestitala Savi Miniću, koji je pobedio na izborima za predsednika Republike Srpske.

"Neću izdati interese Republike Srpske, uvek ću imati na umu potrebu svakoga ko živi ovde. Zahvalna sam svim aktivistima, ovo je velika pobeda politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom. Partija i pojedinačne kandidature pokazale su svoju moć", rekla je Cvijanović.

Ona je poručila da je politika SNSD-a stabilna i jaka Republika Srpska, odbranjena na međunarodnom planu i kod kuće.

"Nastavićemo da jačamo poziciju Srpske na međunarodnom planu, to će biti moja obaveza. To će biti jedan od prioritetnih zadataka", rekla je Cvijanović.