MINIĆ SE OGLASIO POSLE IZBORA U SRPSKOJ: "Želim da budem predsednik svih građana!" Poslao i važnu poruku o novoj Vladi
Kandidat SNSD-a za predsednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da želi da bude predsednik svih građana, bez obzira na to za koga su glasali, najavljujući da će Republika Srpska brzo krenuti u formiranje nove Vlade.
"Želim da zahvalim svim građanima Srpske, mojoj biološkoj porodici, ali i mojoj političkoj porodici SNSD-u. Mi smo jedan tim. Postojala je jedna zebnja, ali ono što nas nije moglo dovesti u pitanje jeste jasan cilj. Isporučujemo stabilnost", rekao je Minić.
On je poručio da funkciju predsednika Republike Srpske vidi kao odgovornost prema svim građanima.
"Želim da budem predsednik svim građanima Srpske, i onima koji su glasali i onima koji nisu. To shvatam kao odgovornost", istakao je Minić.
"Mi smo partija sa vizijom i brzo ćemo krenuti sa svim aktivnostima, a Srpska će prva formirati Vladu", rekao je Minić.
(Kurir.rs/atvbl.rs)