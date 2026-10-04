Kandidat SNSD-a za predsednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da želi da bude predsednik svih građana, bez obzira na to za koga su glasali, najavljujući da će Republika Srpska brzo krenuti u formiranje nove Vlade.



"Želim da zahvalim svim građanima Srpske, mojoj biološkoj porodici, ali i mojoj političkoj porodici SNSD-u. Mi smo jedan tim. Postojala je jedna zebnja, ali ono što nas nije moglo dovesti u pitanje jeste jasan cilj. Isporučujemo stabilnost", rekao je Minić.