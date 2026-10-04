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Lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković bio je nosilac liste u Izbornoj jedinici 3 za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Centralna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate prema kojima je Stanivuković osvojio 15.719 glasova.

Ovaj rezultat ostvaren je na osnovu 80 odsto prebrojanih glasova i, ukoliko se ovakav trend nastavi, Stanivuković bi mogao da zabeleži pad u odnosu na prethodne parlamentarne izbore.

Podsećamo, 2022. godine, kada je bio nosilac liste PDP-a, Stanivuković je osvojio 26.756 glasova.

Pad beleži i Nebojša Drinić iz PSS-a, koji trenutno ima 6.482 glasa, dok je pre četiri godine, kada je kao i Stanivuković bio na listi PDP-a, osvojio 8.825 glasova.





SNSD ubedljivo vodi u trci za Narodnu skupštinu Republike Srpske

Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini građani Republike Srpske birali su i novi saziv Narodne skupštine RS, koja ima ukupno 83 poslanička mesta.

Prema prvim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, na osnovu 80 odsto prebrojanih glasova, SNSD je ubedljivo prvi sa 143.847 glasova.

Na drugom mestu nalazi se Pokret Sigurna Srpska sa 50.177 glasova, dok je SDS osvojio 46.975 glasova. Slede DNS/NPS sa 20.901, SP/Demos sa 19.937 i Ujedinjena Srpska sa 19.630 glasova.