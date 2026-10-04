Slušaj vest

Igor Dodik, nosilac liste u Izbornoj jedinici 3 za Narodnu skupštinu Republike Srpske i organizacioni sekretar SNSD-a, prvi put je učestvovao na izborima i ostvario značajan rezultat.

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Dodik je dobio poverenje 18.572 građana.

Ovi rezultati odnose se na 80 odsto prebrojanih glasačkih listića.

Podsećamo, nakon što je SNSD proglasio pobedu, Igor Dodik poručio je da su ostvareni svi postavljeni ciljevi.

(Kurir.rs/atvbl.rs)

Ne propustiteBosna i HercegovinaPRVI REZULTATI IZBORA U BiH Oglasila se izborna komisija, saopštila nove brojke! Evo ko vodi u trkama za Predsedništvo BiH i predsednika Srpske
profimedia-1140469835.jpg
Bosna i HercegovinaDRAMA U TRCI ZA PREDSEDNIŠTVO BiH Bećirović i Izetbegović oči u oči, evo ko vodi za hrvatskog člana
Denis Bećirović
Bosna i HercegovinaPRVI REZULTATI ZA NARODNU SKUPŠTINU SRPSKE: Prebrojano 80 odsto glasova, evo ko je ubedljivo ispred svih
skupsitna.jpg
Bosna i HercegovinaSTIGLI PRVI REZULTATI ZA STANIVUKOVIĆA: Evo koliko je glasova osvojio na izborima za Narodnu skupštinu Srpske
Draško Stanivuković