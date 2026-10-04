Igor Dodik, prvi put na izborima, osvojio je 18.572 glasa u Izbornoj jedinici 3, prema preliminarnim rezultatima.
Bosna i Hercegovina
PRVI PUT NA LISTI Evo koliko je Igor Dodik osvojio glasova
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Igor Dodik, nosilac liste u Izbornoj jedinici 3 za Narodnu skupštinu Republike Srpske i organizacioni sekretar SNSD-a, prvi put je učestvovao na izborima i ostvario značajan rezultat.
Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, Dodik je dobio poverenje 18.572 građana.
Ovi rezultati odnose se na 80 odsto prebrojanih glasačkih listića.
Podsećamo, nakon što je SNSD proglasio pobedu, Igor Dodik poručio je da su ostvareni svi postavljeni ciljevi.
(Kurir.rs/atvbl.rs)
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