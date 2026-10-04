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Predsednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu na današnjim izborima.

On je istakao da su pobede odneli kandidati ove stranke za predsednika Republike Srpske Savo Minić i za srpskog člana Predsedništva Željka Cvijanović.

"Hvala vam za veliku pobedu, proglašavam da smo pobedili za predsednika Republike, člana Predsedništva", rekao je Dodik.

Predsednik SNSD-a je rekao da je pobeda neupitna kada je u pitanju i trka za poslaničke klupe u Narodnoj skupštini.

"Zajedno sa koalicionim partnerima imaćemo dve trećine u parlamentu Srpske", poručio je je Dodik.

Rekao je da je ova pobeda na nivou one od pre 20 godina.

"Ne mogu da verujem da smo ovako pomarisali sve", poručio je Dodik.

Izrazio je veliku zahvalnost svim partnerima, saradnicima i prijateljima, među kojima su i američki predsednik Donald Tramp, te predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

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