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U Bugojnu se dogodila žestoka tuča, a povom je navodno bila rasprava o rezultatima izbora u BiH između dva brata.

Prema pisanju portala Crna-Hronika, reč je o braći Saji i Sanelu, koji su se sukobili nasred ulice.

Događaj su snimili građani koji su se u tom trenutku zatekli u blizini.

Kako se navodi, jedan od braće politički je vezan za SDA, dok je drugi simpatizer SDP-a, a rasprava o izbornim rezultatima navodno je ubrzo prerasla u fizički obračun.

Incident se dogodio u neposrednoj blizini policijske stanice, a na mestu događaja bila je i policijska ekipa. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se fizički sukob dvojice muškaraca na ulici.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je prethodilo sukobu, da li je neko od učesnika povređen niti da li će protiv njih biti preduzete zakonom predviđene mere.