SNIMAK IZ BOSNE "ZAPALIO" BALKAN! Braća se biju nasred ulice zbog izbora, sevale motke i pesnice - Jedan za Bakira, drugi za SDP (VIDEO)
U Bugojnu se dogodila žestoka tuča, a povom je navodno bila rasprava o rezultatima izbora u BiH između dva brata.
Prema pisanju portala Crna-Hronika, reč je o braći Saji i Sanelu, koji su se sukobili nasred ulice.
Događaj su snimili građani koji su se u tom trenutku zatekli u blizini.
Kako se navodi, jedan od braće politički je vezan za SDA, dok je drugi simpatizer SDP-a, a rasprava o izbornim rezultatima navodno je ubrzo prerasla u fizički obračun.
Incident se dogodio u neposrednoj blizini policijske stanice, a na mestu događaja bila je i policijska ekipa. Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se fizički sukob dvojice muškaraca na ulici.
Za sada nema zvaničnih informacija o tome šta je prethodilo sukobu, da li je neko od učesnika povređen niti da li će protiv njih biti preduzete zakonom predviđene mere.
Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što se nadležni policijski organi zvanično oglase o ovom događaju.