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Kandidat SNSD-a za predsednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 276.426 glasova, odnosno 52,24 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije (CIK) BiH na osnovu rezultata sa 94,66 odsto prebrojanih biračkih mesta.

Kandidat SDS-a Branko Blanuša, prema poslednjim podacima, osvojio je 220.937 glasova ili 41,75 odsto.

Važećih glasačkih listića bilo je 529.138 ili 95,25 odsto, nevažećih praznih 19.326 ili 3,48 odsto, a nevažećih po drugom osnovu 7.036 ili 1,27 odsto.

1/7 Vidi galeriju Savo Minić Foto: YouTube/ RTRS vijesti, Printscreen/Youtube

Željka Cvijanović ubedljivo vodi

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsedništva BiH Željka Cvijanović i dalje je u prednosti ispred kandidata SDS-a Marinka Božovića, i to, prema najnovijim preliminarnim podacima CIK-a BiH, za više od 152.000 glasova.

Cvijanovićeva je dobila 292.380 glasova ili 55,48 odsto, dok je njen protivkandidat iz SDS-a Božović osvojio 139.587 ili 26,49 odsto glasova. Kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvojio je 94.946 glasova ili 18,01 odsto.

Ukupno je obrađeno 94,62 odsto biračkih mesta. Važećih listića bilo je 526.913 ili 94,95 odsto, nevažećih praznih 23.205 ili 4,18 odsto, a nevažećih iz drugih razloga 4.828 ili 0,87 odsto.

1/11 Vidi galeriju Željka Cvijanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Instagram/zeljka.cvijanovic, EPA Amer Kajmovic

Nedostižna prednost SNSD-a

SNSD ubedljivo vodi na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa 196.858 osvojenih glasova ili 39,02 odsto, pokazuju najnoviji preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH.

Na drugom mestu je Pokret "Sigurna Srpska" (PSS, PDP, NPSP) Draška Stanivukovića sa 70.950 glasova ili 14,06 odsto, dok je SDS - Volja naroda osvojila 61.223 glasa ili 12,14 odsto.

DNS-NPS Banjac-Nešić osvojio je 28.152 glasa ili 5,58 odsto, Socijalistička partija - Petar Đokić - DEMOS - NDP 27.473 glasa ili 5,45 odsto, a Ujedinjena Srpska 26.705 glasova ili 5,29 odsto.

SPS - Goran Selak - Pokret Jedinstvena Srpska osvojio je 23.251 glas ili 4,61 odsto, dok je lista Za pravdu i red – Nebojša Vukanović - PDP RS - Igor Crnadak dobila 23.146 glasova ili 4,59 odsto.

1/6 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: Printskrin RTS

Volja naroda Srpske – dr Vlado Đajić osvojila je 6.640 glasova ili 1,32 odsto.

Narod i pravda (NiP) osvojila je 1.866 glasova ili 0,37 odsto, Stranka za BiH 1.806 glasova ili 0,36 odsto, dok je koalicija okupljena oko HDZ-a BiH osvojila 1.074 glasa ili 0,21 odsto.

Prema podacima CIK-a BiH, obrađeni su rezultati sa 1.972 od ukupno 2.082 biračka mesta, odnosno 94,71 odsto, dok podaci sa 110 biračkih mesta, ili 5,29 odsto, još nisu primljeni.

Na izborima je registrovano 1.236.597 birača, a učestvovalo je 18 političkih subjekata sa ukupno 1.302 kandidata.