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Centralna izborna komisija (CIK) BiH ažurirala je preliminarne rezultate izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, a poznato je koliko su glasova do sada osvojile sve liste koje su učestvovale u izbornoj trci.

Prema podacima CIK-a BiH, poslednji put ažuriranim danas, 5. oktobra, u 18.30 časova, SNSD - Milorad Dodik ima 197.073 glasa ili 39,02 odsto.

Pokret Sigurna Srpska Draška Stanivukovića (PSS, PDP, NPSP...) osvojio je 71.027 glasova ili 14,06 odsto, dok SDS - Volja naroda ima 61.262 glasa ili 12,13 odsto.

DNS-NPS Banjac-Nešić osvojio je 28.168 glasova ili 5,58 odsto, a Socijalistička partija Petar Đokić - DEMOS - NDP 27.501 glas ili 5,45 odsto.

Ujedinjena Srpska trenutno ima 26.731 glas ili 5,29 odsto.

Ko je još koliko glasova osvojio?

SPS - Goran Selak - Pokret Jedinstvena Srpska osvojio je 23.277 glasova ili 4,61 odsto, dok lista Za pravdu i red - Lista Nebojše Vukanovića - PDP RS - Igor Crnadak ima 23.174 glasa ili 4,59 odsto.

Koalicija za državu osvojila je 14.228 glasova ili 2,82 odsto, a Narodni front - Jelena Trivić 11.270 glasova ili 2,23 odsto.

Republička stranka Srpske (RSS) ima 8.405 glasova ili 1,66 odsto, dok je Volja naroda Srpske - dr Vlado Đajić osvojila 6.650 glasova ili 1,32 odsto.

Narod i pravda (NiP) osvojio je 1.870 glasova ili 0,37 odsto, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1.811 glasova ili 0,36 odsto.

Koalicija HDZ BiH, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB i HRAST ima 1.074 glasa ili 0,21 odsto.

Stranka Život osvojila je 992 glasa ili 0,20 odsto, Republikanci Bosne i Hercegovine 319 glasova ili 0,06 odsto, a Hrvatska seljačka stranka (HSS) 224 glasa ili 0,04 odsto.