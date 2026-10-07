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Sahrana nekadašnje predsednice Republike Srpske Biljane Plavšić biće održana danas u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru biti održana komemoracija, dok je juče na Novom groblju u Beogradu služen pomen.

Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu, u 96. godini. Pre političke karijere bila je univerzitetski profesor i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Pred Haškim tribunalom osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 27. oktobra 2009. godine.

(Kurir.rs/Banjaluka.net)

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