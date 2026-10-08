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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Crkvina, na putu Šamac-Modriča, teško je povređen Vedran Čakarević, novoizabrani poslanik Pokreta "Sigurna Srpska".

Nesreća se dogodila u noći između utorka i srede, a u sudaru su učestvovala dva teretna i jedno putničko vozilo. Čakarević se nalazio na mestu suvozača u "audiju" kojim je upravljalo lice J. K.

Prema dostupnim informacijama, Čakarević je nakon nesreće zadržan na lečenju u bolnici u Doboju.

Policijski službenici Policijske stanice Šamac obavili su uviđaj na mestu nesreće, a o svemu je obavešten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju. Tužilac je naložio preduzimanje svih zakonom propisanih mera i radnji kako bi se utvrdile okolnosti i tačan uzrok saobraćajne nesreće.