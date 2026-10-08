Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je Miloradu Dodiku i njegovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) pobedu na opštim izborima održanim u nedelju u Bosni i Hercegovini.

Dodika i njegove stranačke kolege nazvao je "velikim prijateljima" i najavio dalje jačanje saradnje sa Republikom Srpskom.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

- Želim da čestitam svojim velikim prijateljima, predsedniku Miloradu Dodiku, predsednici Željki Cvijanović, predsedniku Savi Miniću i SNSD-u na njihovoj odlučnoj pobedi na izborima u Republici Srpskoj ove nedelje - napisao je Netanjahu na društvenoj mreži Iks.

- Radujem se godinama bliske saradnje, širenju i produbljivanju saradnje naših naroda u oblasti tehnologije, energetike, bezbednosti i drugim oblastima - dodao je izraelski premijer.

Dodikov SNSD proglasio pobedu na izborima

Na opštim izborima održanim 4. oktobra, SNSD je, prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, ostvario značajan uspeh u Republici Srpskoj.

Željka Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a za srpskog člana Predsedništva BiH, osvojila je drugi mandat, dok je Savo Minić, kandidat iste stranke za predsednika Republike Srpske, prema preliminarnim rezultatima bio u vođstvu ispred kandidata opozicionog SDS-a Branka Blanuše.

Dodik, koji je ranije izgubio funkciju predsednika Republike Srpske, ostao je na čelu SNSD-a i nakon izbora proglasio pobedu svoje stranke.

1/13 Vidi galeriju Milorad Dodik Foto: EPA/Nidal Saljic, MIKHAIL TERESHCHENKO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Bliski odnosi Dodika i Izraela

Dodik poslednjih godina održava bliske odnose sa izraelskim političkim vrhom. Više puta je boravio u Izraelu, gde se sastajao sa Netanjahuom i izraelskim predsednikomIsakom Hercogom.