NETANJAHU: Čestitam svom velikom prijatelju Miloradu Dodiku! (FOTO)
- Benjamin Netanjahu čestitao je Miloradu Dodiku i SNSD-u pobedu na izborima u Republici Srpskoj, uz poruku da su "veliki prijatelji"
- Najavio je jačanje saradnje sa Republikom Srpskom u tehnologiji, energetici, bezbednosti i drugim oblastima
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je Miloradu Dodiku i njegovom Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) pobedu na opštim izborima održanim u nedelju u Bosni i Hercegovini.
Dodika i njegove stranačke kolege nazvao je "velikim prijateljima" i najavio dalje jačanje saradnje sa Republikom Srpskom.
- Želim da čestitam svojim velikim prijateljima, predsedniku Miloradu Dodiku, predsednici Željki Cvijanović, predsedniku Savi Miniću i SNSD-u na njihovoj odlučnoj pobedi na izborima u Republici Srpskoj ove nedelje - napisao je Netanjahu na društvenoj mreži Iks.
- Radujem se godinama bliske saradnje, širenju i produbljivanju saradnje naših naroda u oblasti tehnologije, energetike, bezbednosti i drugim oblastima - dodao je izraelski premijer.
Dodikov SNSD proglasio pobedu na izborima
Na opštim izborima održanim 4. oktobra, SNSD je, prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, ostvario značajan uspeh u Republici Srpskoj.
Željka Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a za srpskog člana Predsedništva BiH, osvojila je drugi mandat, dok je Savo Minić, kandidat iste stranke za predsednika Republike Srpske, prema preliminarnim rezultatima bio u vođstvu ispred kandidata opozicionog SDS-a Branka Blanuše.
Dodik, koji je ranije izgubio funkciju predsednika Republike Srpske, ostao je na čelu SNSD-a i nakon izbora proglasio pobedu svoje stranke.
Bliski odnosi Dodika i Izraela
Dodik poslednjih godina održava bliske odnose sa izraelskim političkim vrhom. Više puta je boravio u Izraelu, gde se sastajao sa Netanjahuom i izraelskim predsednikomIsakom Hercogom.
Vlasti Republike Srpske nastoje da prošire saradnju sa Izraelom, posebno u oblastima tehnologije, privrede, poljoprivrede i bezbednosti. Netanjahuova čestitka usledila je samo nekoliko dana nakon izbora u BiH, na kojima su nacionalne stranke ostvarile snažne rezultate.
(Kurir.rs/Index.hr)