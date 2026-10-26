Povređeni putnik prevezen je u mostarsku bolnicu, dok se saobraćaj na magistralnom putu između Mostara i Čapljine odvijao naizmenično zbog uviđaja i uklanjanja vozila.
Bosna i Hercegovina
KAMION SA PRIKOLICOM UDARIO U AUTOBUS KOJI JE PREVOZIO ĐAKE NA EKSKURZIJU! Teška saobraćajna nesreća kod Mostara, jedna osoba povređena
Slušaj vest
U sudaru teretnog vozila sa prikolicom i autobusa na magistralnom putu između Mostara i Čapljine, u mestu Žitomislići, povređen je putnik iz autobusa koji je, prema nezvaničnim informacijama, prevozio učenike na ekskurziju.
Povređenom je lekarska pomoć ukazana u mostarskoj bolnici, a za sada nema informacija o stepenu povreda, prenose mediji iz Federacije BiH.
U nesreći su učestvovali kamion marke MAN sa prikolicom i autobus marke Skanija, oba sa registarskim oznakama BiH.
Do završetka uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se odvijao naizmeničnim propuštanjem vozila, prenosi Srna.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Reaguj
Komentariši