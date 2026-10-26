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U sudaru teretnog vozila sa prikolicom i autobusa na magistralnom putu između Mostara i Čapljine, u mestu Žitomislići, povređen je putnik iz autobusa koji je, prema nezvaničnim informacijama, prevozio učenike na ekskurziju.

Povređenom je lekarska pomoć ukazana u mostarskoj bolnici, a za sada nema informacija o stepenu povreda, prenose mediji iz Federacije BiH.

U nesreći su učestvovali kamion marke MAN sa prikolicom i autobus marke Skanija, oba sa registarskim oznakama BiH.

Do završetka uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se odvijao naizmeničnim propuštanjem vozila, prenosi Srna.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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