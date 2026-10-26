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Sjedinjene Američke Države zatražile su od Bosne i Hercegovine izručenje Mevlida Jašarevića. Umesto na slobodu, napadač na Ambasadu SAD sutra će biti sproveden u Sud BiH gde će mu biti određen ekstradicioni pritvor.

Sud BiH je u ponedeljak oslobodio Jašarevića optužbi za krivično delo napad na službeno lice u državnom zatvoru u Vojkovićima.

Dan kasnije, u utorak, Jašareviću ističe petnaestogodišnja kazna zatvora koja mu je izrečena zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD. Nakon izdržane kazne, Jašarević je trebalo da bude pušten na slobodu. Ali, u međuvremenu su vlasti SAD zatražile od BiH da Jašarevića izruče u Ameriku.

Jašarević je u novembru 2013. godine pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu.

Prema presudi, kao pripadnik vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči, odlučio je da izvrši teroristički napad kako bi izrazio nezadovoljstvo položajem te i sličnih zajednica, ali i muslimana u BiH, Evropi i svetu.

Jedan od njegovih zahteva bio je povlačenje NATO snaga iz Avganistana, a upućivao je i pretnje građanima SAD i Nemačke.

Napad je izvršio 28. oktobra 2011. godine, oko 15:30 časova, kada je iz automatske puške otvorio vatru na zgradu američke Ambasade u Sarajevu.

Pucao je oko 50 minuta, a prema sudskoj presudi ispalio je ukupno 105 metaka. Tom prilikom teško je ranio pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH, pogodivši ga u obe noge.

Tokom napada pucao je i u pravcu mesta na kojima su se nalazili policijski službenici koji su obezbeđivali Ambasadu, dok je istovremeno pretio i njenim zaposlenima.

Napad je okončan nakon intervencije pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo, koji su ga onesposobili i uhapsili. Protiv Jašarevića je, osim postupka pred pravosuđem BiH, pokrenut i krivični postupak u Sjedinjenim Američkim Državama.

Američko pravosuđe je još 2012. godine podiglo optužnicu pred sudom u okrugu Kolumbija, kojom ga tereti za pokušaj ubistva službenika i zaposlenih u američkoj Ambasadi.

U optužnici se navodi da je Jašarević svesno, namerno i s predumišljajem pokušao da ubije američke službenike dok su obavljali svoje dužnosti, odnosno zbog poslova koje su obavljali.