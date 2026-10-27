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Sjedinjene Američke Države zatražile su od BiH izručenje Mevlida Jašarevića kako bi mu se sudilo za pokušaj ubistva američkih službenika, a ekstradiciono ročište planirano je za danas.

Advokat Alma Tabaković rekla je da je obaveštena da SAD traže da Jašarević bude zadržan u pritvoru.

- Traži se da mu se sudi u SAD zbog pokušaja ubistva američkih službenika - rekla je Tabaković, prenosi Birn.

Ističe mu kazna od 15 godina

Jašarević bi ove sedmice mogao da bude pušten na slobodu, budući da mu danas ističe zatvorska kazna od 15 godina na koju je osuđen zbog terorizma.

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

On je osuđen jer je 28. oktobra 2011. godine iz automatske puške pucao na Ambasadu SAD u Sarajevu.

Oslobođen optužbe za pretnje osoblju

Sud BiH je juče u prvostepenom postupku oslobodio Jašarevića optužbe da je u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mera u Vojkovićima pretio osoblju i pokušao da ga spreči u obavljanju službenih radnji.

Američka optužnica podignuta još 2012. godine

Američko pravosuđe podiglo je optužnicu protiv Jašarevića još 2012. godine pred sudom u Vašingtonu. Osim za pokušaj ubistva američkih službenika, tereti ga i za napad smrtonosnim oružjem na službenike i zaposlene u ambasadi, uništavanje imovine i krivična dela povezana sa upotrebom vatrenog oružja.

Prema navodima iz optužnice, Jašarević je navodno svesno i sa predumišljajem pokušao da ubije američke službenike dok su obavljali svoje dužnosti.

Ispalio više od 100 metaka

Tokom napada, koji se dogodio u popodnevnim časovima, Jašarević je pucao oko 50 minuta i, prema sudskoj presudi, ispalio ukupno 105 metaka. Teško je ranio policajca Mirsada Velića, koji je obezbeđivao zgradu ambasade, pogodivši ga u obe noge.

Pucao je i u pravcu policijskih službenika koji su obezbeđivali objekat, dok je istovremeno pretio zaposlenima u ambasadi.

Napad je okončan intervencijom pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo, koji su ga savladali i uhapsili.