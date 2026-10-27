Slušaj vest

U Sarajevu je 27. oktobra u stanu u Petrakijinoj ulici pronađeno telo starije žene, a policija istražuje sumnju na ubistvo. Jedna osoba osumnjičena za ovo krivično delo nalazi se pod nadzorom u psihijatrijskoj bolnici, dok je uviđaj u toku.

U Sarajevu je danas, 27. oktobra, pronađeno telo starije žene u stanu u Petrakijinoj ulici.

Zbog sumnje na ubistvo, jedna osoba nalazi se pod nadzorom u psihijatrijskoj bolnici.

Šta kažu iz policije?

Policijska uprava Stari grad primila je u 11.40 časova prijavu da se u stanu u Petrakijinoj ulici nalazi starija žena bez znakova života.

Dolaskom na lice mesta, policijski službenici potvrdili su navode iz prijave, dok je lekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć konstatovao smrt žene.

Uviđajem rukovodi dežurni tužilac

O događaju je obavešten dežurni tužilac, koji rukovodi uviđajem na licu mesta zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično delo ubistvo.

Osoba za koju postoje osnovi sumnje da je izvršila ovo krivično delo nalazi se pod nadzorom u psihijatrijskoj bolnici.