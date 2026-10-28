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Predsednik SNSD Milorad Dodik čestitao je danas Državi Izrael i Benjaminu Netanjahuu osvojen broj mandata na izborima, porukom da Republika Srpska stoji uz Izrael, danas, sutra i uvek.

"Prijatelju, Benjamine Netanijahu, čestitam! Likud je i ovaj put osvojio najviše mandata i to je rezultat koji govori više od svake ankete, svake kampanje i svakog pritiska. Vodiš svoj narod kroz vreme kada su terali celi svet da gleda u drugu stranu i Izraelci su ti ponovo ukazali poverenje", poručio je Dodik na platformi Iks i istakao:

"Neka te zdravlje služi i neka ti Bog da snage za sve što je pred tobom."

Dodik je čestitku uputio i Državi Izrael.

"Ovi izbori su još jedan dokaz nečega što se retko viđa - najvišeg nivoa demokratije i to u delu sveta gde je najviše onih koji demokratiji ne žele dobro. Glasali ste mirno, slobodno i dostojanstveno, dok su vam nad glavom stajali teroristički napadi, ratovi na granicama i pretnje sa svih strana. Malo je naroda na svetu koji to mogu", naveo je Dodik.

Istakao je da je Izrael pokazao da se sloboda ne brani samo vojskom i zidovima, nego i time što narod izlazi na birališta onda kada mu je najteže.

"Za to imate naše poštovanje i našu trajnu podršku. Republika Srpska stoji uz Izrael. Danas, sutra i uvek", poručio je Dodik.