Slušaj vest

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području Kotor Varoša privremeno su oduzeli veći broj vozila čija se ukupna vrednost procjenjuje na 480.000 KM.

Kako je saopšteno iz UIO BiH, akcija je realizovana na osnovu koordiniranog rada više organizacionih jedinica Uprave za indirektno oporezivanje BiH u saradnji s nadležnim pravosudnim organima, a na osnovu obaveštajnih informacija koje su ukazivale na nepravilnosti u poslovanju proveravanih lica na području Kotor Varoša.

1/4 Vidi galeriju Oduzeta vozila u Kotor Varoši Foto: UIO BiH

- Tokom izvršenih provera prometa i porekla robe pronađeno je više vozila stranog porekla bez dokumentacije o provedenoj carinskoj proceduri. Predmetna roba je oduzeta, a njena ukupna vrednost procjenjuje se na iznos od 480.000 KM. Zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih lica u toku je preduzimanje zakonom propisanih mera i radnji. U aktivnostima na terenu sudelovali su ovlašteni službenici Odseka za provođenje propisa Regionalnog centra Banja Luka, Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja – navode iz UIO BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na otvorenu liniju broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.