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U mestu Gorice kod Brčkog došlo je do nesreće u kojoj je pao vojni helikopter. Reč je o letelici EUFOR-a.

Helikopter je potpuno uništen, a nezvanično se saznaje da su tri osobe poginule, dok je 12 povređeno, potvrđeno je za Klix.ba.

Na mesto pada helikoptera odmah je stigla Policija Brčko distrikta (PBD), kao i ekipe vatrogasaca i hitne pomoći. Šire područje je odmah osigurano.