Bosna i Hercegovina
PAO HELIKOPTER EUFORA KOD BRČKOG! Poginule tri osobe, 12 povređeno - pogledajte stravične scene sa mesta nesreće (FOTO/VIDEO)
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U mestu Gorice kod Brčkog došlo je do nesreće u kojoj je pao vojni helikopter. Reč je o letelici EUFOR-a.
Helikopter je potpuno uništen, a nezvanično se saznaje da su tri osobe poginule, dok je 12 povređeno, potvrđeno je za Klix.ba.
Na mesto pada helikoptera odmah je stigla Policija Brčko distrikta (PBD), kao i ekipe vatrogasaca i hitne pomoći. Šire područje je odmah osigurano.
Očekuje se da će policija u Brčko distriktu ubrzo obavijestiti javnost o ovoj nesreći.
Kurir.rs/Klix
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