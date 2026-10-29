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Teška nesreća dogodila se danas u poslepodnevnim satima u mestu Gorice kod Brčkog, gde je pao vojni helikopter. Radi se o helikopteru EUFOR-a.

Prema prvim informacijama, u padu helikoptera poginule su tri osobe, dok je 12 povređeno.

Prema rečima direktora JZU Brčko Jasmina Mehanovića, jedna od povređenih osoba nalazi se u životnoj opasnosti i najverovatnije će biti prevezena u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Prema rečima očevidaca, do nesreće je došlo nakon što je letelica počela da se okreće u vazduhu.

Inače, radi se o helikopteru sa dve elise.

Na licu mesta nalaze se sve dežurne službe – policija, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, dok je šire područje blokirano i obezbeđeno.

Na fotografijama sa mesta nesreće vide se uništeni ostaci letelice.

Uzroci ove nesreće za sada nisu poznati.

Oglasio se EUFOR

EUFOR je potvrdio da je danas, tokom rutinske operacije na području Brčkog, došlo do nesreće u kojoj se srušila jedna od njegovih letelica.

Kako navode, nije oštećena nikakva civilna infrastruktura, imovina niti vozila, a među civilima nije bilo povređenih.

EUFOR sprovodi potpunu i temeljitu istragu incidenta i objaviće više informacija nakon što se utvrde činjenice, odnosno kada to bude prikladno.

EUFOR poziva sve građane da izbegavaju širenje netačnih informacija o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale.