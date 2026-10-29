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Sve tri osobe koje su poginule u padu helikoptera EUFOR-a u mestu Gorice kod Brčkog, kao i 12 povređenih, italijanski su državljani.

Direktor JZU "Zdravstveni centar Brčko" Jasmin Mehanović potvrdio je da je jedna od povređenih osoba životno ugrožena i da će verovatno biti prevezena u UKC Tuzla.

Na mesto nesreće odmah su stigli Policija Brčko distrikta, vatrogasci i hitna pomoć, a šire područje je osigurano.

Iz EUFOR-a su potvrdili da se nesreća dogodila tokom rutinske operacije na području Brčkog i da se srušila jedna od njihovih letelica.

Kako su naveli, nije oštećena civilna infrastruktura, imovina ni vozila, a nema ni povređenih civila.

Građane su pozvali da "izbegavaju dezinformacije o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale".

Kurir.rs/Klix.ba

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