PAD HELIKOPTERA KOD BRČKOG; Svi poginuli i povređeni državljani Italije
- Jedna od povređenih osoba je životno ugrožena i verovatno će biti prevezena u UKC Tuzla.
- EUFOR navodi da je letelica pala tokom rutinske operacije, bez štete po civilnu infrastrukturu i bez povređenih civila.
Sve tri osobe koje su poginule u padu helikoptera EUFOR-a u mestu Gorice kod Brčkog, kao i 12 povređenih, italijanski su državljani.
Direktor JZU "Zdravstveni centar Brčko" Jasmin Mehanović potvrdio je da je jedna od povređenih osoba životno ugrožena i da će verovatno biti prevezena u UKC Tuzla.
Na mesto nesreće odmah su stigli Policija Brčko distrikta, vatrogasci i hitna pomoć, a šire područje je osigurano.
Iz EUFOR-a su potvrdili da se nesreća dogodila tokom rutinske operacije na području Brčkog i da se srušila jedna od njihovih letelica.
Kako su naveli, nije oštećena civilna infrastruktura, imovina ni vozila, a nema ni povređenih civila.
Građane su pozvali da "izbegavaju dezinformacije o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale".
Kurir.rs/Klix.ba