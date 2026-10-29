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U padu helikoptera EUFOR-a u mestu Gorice kod Brčkog poginule su tri osobe, a 12 je povređeno, saopštile su lokalne vlasti distrikta Brčko.

"Nažalost, među njima ima i onih koji su u kritičnom stanju. Svi su zbrinuti u našoj lokalnoj bolnici, a povređeni se transportuju u medicinske ustanove u našem okruženju, gde im se može pružiti adekvatna medicinska pomoć", rekao je za RTRS gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić.

Kako se navodi, reč je o pripadnicima italijanskog kontingenta EUFOR-a.

"Naše ekipe su na terenu, uključujući vatrogasce, civilnu zaštitu i medicinske službe. Vatrogasci i pripadnici civilne zaštite učestvovali su u izvlačenju tela stradalih i povređenih", rekao je Milić.

Vozila vatrogasne službe ostaće na terenu i tokom noći, kako bi dežurala i sprečila eventualni požar ili eksploziju, s obzirom na velike količine kerozina koje su se izlile u neposrednoj blizini helikoptera, prenosi RTRS.

"Helikopter je pao na nenaseljeno područje, što je srećna okolnost, ali nedaleko od prvih kuća u naselju Gorice. Za sada nemamo informacije o uzrocima pada. Budući da je reč o međunarodnim snagama, pretpostavljam da će i na tom nivou biti sprovedena istraga i da će biti objavljene informacije o uzrocima nesreće", naveo je Milić.

Prema izjavama očevidaca, helikopter je pre pada leteo nisko i nekoliko puta se okrenuo pre nego što je pao na zemlju.

EUFOR je potvrdio da se danas, ranije tokom dana, u Brčkom dogodila nesreća u kojoj se srušila italijanska letelica tipa CH-47 "činuk", koja je bila dio snaga EUFOR-a.

"U ovoj nesreći, tragično je stradao određeni broj pripadnika EUFOR-a, dok su drugi zadobili teške telesne povrede", saopšteno je iz EUFOR-a.

Službe za hitne intervencije nalaze se na licu mesta i rade na stavljanju situacije pod kontrolu.

"EUFOR sprovodi potpunu i detaljnu istragu o ovom događaju, a dodatne informacije će biti objavljene nakon što budu potvrđene i kada za to bude pogodan trenutak", istakli su.