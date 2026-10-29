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Još jedna osoba povređena u padu helikoptera EUFOR-a u mestu Gorice kod Brčkogpreminula je.

Time se broj žrtava ove nesreće popeo na četiri.

Helikopter se srušio danas oko 16 sati.

EUFOR navodi da se to desilo tokom rutinske operacije na području Brčkog. Tri osobe poginule su na mestu nesreće, a 12 ih je povređeno. Svi poginuli i povređeni su italijanski državljani.

Direktor JZU "Zdravstveni centar Brčko" Jasmin Mehanović ranije je potvrdio da je jedna od povređenih osoba životno ugrožena i da će verovatno biti prebačena u UKC Tuzla.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić izjavio je za RTRS da je među povređenima nekoliko osoba u kritičnom stanju. Kazao je da su svi zbrinuti u lokalnoj bolnici, a zatim se prevoze u medicinske ustanove u okruženju.