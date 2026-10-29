TRAGIČAN PAD HELIKOPTERA KOD BRČKOG SNIMLJEN IZ BLIZINE: Ovo je trenutak kada letelica udara o zemlju! (VIDEO)
- Novi snimak prikazuje poslednje trenutke helikoptera CH-47 Chinook pre pada kod Brčkog, tokom operacije EUFOR-a u BiH.
- Letelica je letela nisko, nekoliko puta se okrenula u vazduhu i potom udarila o zemlju, ali uzrok nesreće se još ne može utvrditi iz kadrova.
- Poginula su četiri italijanska vojnika, a 11 osoba je povređeno; EUFOR je pokrenuo detaljnu istragu.
Novi snimak nesreće helikoptera CH-47 Chinook, koji se srušio kod Brčkog tokom operacije misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, prikazuje poslednje trenutke pre pada.
Na snimku nastalom iz neposredne blizine vidi se kako helikopter leti na maloj visini, a zatim se nekoliko puta okreće u vazduhu pre nego što se sruši. Ipak, uzrok nesreće za sada nije moguće utvrditi samo na osnovu dostupnih kadrova.
U nesreći su poginula četiri pripadnika italijanskih oružanih snaga, dok je još 11 osoba povređeno. Troje ljudi stradalo je na mestu nesreće, dok je četvrta osoba preminula kasnije u bolnici.
Helikopter se srušio oko 16 časova, tokom rutinske operacije na području Brčkog, saopštio je EUFOR. Prema dosadašnjim informacijama, svi poginuli i povređeni su italijanski državljani.
Iz EUFOR-a je potvrđeno da je pokrenuta detaljna istraga koja bi trebalo da rasvetli okolnosti nesreće i utvrdi šta je dovelo do pada letelice.
Kurir.rs/Telegraf/Agencije